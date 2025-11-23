Costumari Popular
De Santa Catalina a Nadal, un mes cabal
Santa Catalina (25)
D’Alexandria, ja que al nostre santoral també celebram santa Catalina de Sena (29 d’abril) i la nostra santa Catalina Tomàs. El seu nom deriva del grec «kataros», que significa «pur». Se la representa com una al·lota jove, sovint amb una corona, una roda –instrument del seu martiri-, una palma –atribut de màrtir-, l’espasa –amb la qual fou decapitada-, l’anell del seu desposori místic, i un colom que li donà la inspiració en la seva discussió amb els filòsofs. El seu origen és llegendari. Segons la Llegenda Daurada, era una al·lota molt bella, única filla del rei Costo, i que rebutjà casar-se amb l’emperador Majenci, ja que com a cristiana volia consagrar-se a Crist. Com que l’emperador no pogué convèncer-la, feu venir els filòsofs més savis -53- perquè la dissuadissin de la seva fe. Però Catalina va discutir tan bé que els va convèncer a ells; l’emperador els feu cremar, i ella condemnada a presó sense rebre cap tipus d’aliment –un colom li duia aliments-. L’emperador la torturà amb la roda dentada, però gràcies a la intervenció divina es va rompre; finalment fou decapitada, moment en què va brollar llet del seu coll.
Creences
Hi ha la creença que els qui neixen aquest dia tenen gravada sota el paladar la roda de santa Catalina i gaudeixen del do de guarir. Era la protectora dels oradors, filòsofs –patrona de la Universitat de París-, notaris, sastres, modistes, dides. Era invocada per als lactants, els nàufrags i contra la migranya. La difusió del seu culte es remunta al s. IX quan es creu que els àngels traslladaren el seu cos damunt la muntanya Sinaí. A Mallorca era la patrona de les al·lotes fadrines i dels estudiants, i s’encenien foguerons, reminiscència de les grans fogueres que s’encenien en temps de les grans epidèmies per tal de purificar l’aire i conjurar el mal. Per les contrades olieres era costum començar avui la collita de l’oliva, ja que es creia que santa caterina hi posava l’oli: «Per santa Caterina, l’oli és a l’oliva»; «Per santa Caterina aplega l’oliva»; i també: «Per santa Caterina, a pescar sardina». Bunyola, Campos i ses Salines celebren aquesta festa. Hi ha un estel anomenat en Catalina –Manacor- que surt aquest dia, es deixa veure devers mig any i després desapareix; una cançó diu: «En Catalina és sortit,/ sempre per aquí el veureu;/ sa meua arada no hi veu/ en de dia, i vos voleu,/ l’amo, que llaur en sa nit?» (DCVB)
Ramon Llull (27)
Palma, Mallorca, (1232–1316) va ser un escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i missioner mallorquí del segle XIII. És conegut per la seva extensa obra escrita, redactada en català, occità, llatí i àrab. Destaca per la seva producció literària en llengua catalana i és considerat el primer autor a fer servir una llengua diferent del llatí per escriure obres científiques. Fins als 30 anys va dur una vida alegre i despreocupada, però un fet canvià la seva trajectòria: va entrar amb el seu cavall dins l’església de Santa Eulàlia tot empaitant una dama; ella, aterrida, es descordà la brusa i li mostrà un pit gangrenat; després tengué quatre aparicions de Crist crucificat i va entendre que Déu el cridava a seguir altres camins. A partir d’aquí es va establir tres objectius: crear escoles d’aprenentatge de llengües, escriure llibres i visitar papes i reis per assolir els seus propòsits. Paga la pena conèixer i reconèixer el més gran escriptor de tota l’Europa Medieval, la seva filosofia i fe, i com a creador del català literari. Està enterrat a la basílica de Sant Francesc de Palma. Actualment és, eclesiàsticament, servent de Déu, encara que popularment sigui considerat i titulat com a beat.
Sant Sadurní (29)
Sant Sadurní, Serni o Cerní, bisbe de Tolosa de Llenguadoc i màrtir. Al segle II, juntament amb altres sis missioners evangelitzà les Gàl·lies. El bisbe, per arribar a un petit oratori de la seva propietat, passava tots els matins davant el Capitoli, el principal temple pagà, dedicat a Júpiter Capitolí, on els sacerdots pagans oferien en sacrifici al déu pagà un toro per obtenir les gràcies que demanaven els fidels. Sembla que la presència de Sadurní tornava muts els déus i d’això els sacerdots pagans van acusar el bisbe cristià, la irreverència del qual sembla que havia irritat la susceptibilitat de les divinitats paganes. Un dia la multitud va envoltar amenaçadora Sadurní i li va imposar que sacrificàs un toro sobre l’altar de Júpiter. Davant del rebuig del bisbe de sacrificar l’animal, que poc després es convertiria en l’instrument inconscient del seu martiri, i sobretot pel que consideraven els pagans un ultratge a la divinitat, ja que Sadurní va dir que no tenia por als raigs de Júpiter, ja que era impotent perquè no existia, el van agafar enfurismats i el van lligar al coll del toro, al qual van picar perquè corregués escales avall del Capitoli arrossegant el bisbe. Sadurní, amb el cos destrossat, va morir poc després, i el seu cos va quedar abandonat al carrer, d’on el van recollir dues pietoses dones i li van donar sepultura «en una fossa molt profunda», sobre la qual hi ha actualment l’església de Notre-Dame du Taur. El refrany ens recorda que «Per sant Sadurní, el fred gros ja és aquí».
Sabíeu que...?
Avui és el Dia Europeu dels ‘sense sostre’. Dimarts (25) és el Dia per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona. Dijous (27) és el Dia Internacional del Professor. Divendres (28) és el Dia Mundial Contra el Consumisme (Buy Nothing Day). Dissabte (29) és el Dia Internacional de la Solidaritat amb el Poble Palestí.
El qui neix el dia de santa Catalina té gràcia: al paladar té gravada la seva roda. També diuen que els nascuts aquest dia (25) tenen la virtut de curar cremades.
«Hi ha tantes coses en la vida més importants que els doblers; però, costen tant!!» (Groucho Marx, 1895-1977).
