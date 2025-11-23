Calvià quiere demoler 11 locales al lado de Punta Ballena para crear un gran espacio público

El Ayuntamiento de Calvià trabaja en otra iniciativa de impacto para cambiar la fisonomía de Magaluf, y en especial del entorno de Punta Ballena. Después de emprender el derribo del histórico Hotel Teix, muy cerca de la legendaria calle del ocio nocturno, el objetivo se ha puesto ahora en once locales comerciales cerrados en la calle San Miguel de Liria, entre Punta Ballena y Torrenova. El planteamiento municipal pasa por comprarlos, demolerlos y darle algo de aire urbanístico a esa parcela de unos 2.600 metros cuadrados. La operación se ha cifrado en unos dos millones de euros.

El ambicioso proyecto se ha presentado a la convocatoria autonómica de subvenciones destinada a entidades locales para financiar la compra de inmuebles de titularidad privada en zonas turísticas. Las ayudas se han concebido para esponjar, regenerar, mitigar el cambio climático, incentivar la baja de plazas turísticas de alojamiento y, en general, mejorar todas las dimensiones de los destinos turísticos.

El total de la convocatoria asciende a 15 millones de euros para 2026, que proceden de la recaudación del impuesto turístico en Balears. La conselleria de Turismo, Cultura y Deportes pretende así impulsar la transición hacia un modelo turístico más sostenible y competitivo.

En el caso de Magaluf, el gobierno de PPy Vox quiere actuar en la calle de San Miguel de Liria, perpendicular a Martín Ros García, muy cerca de Punta Ballena y que se sitúa en la transición hacia Torrenova.

Un aparcamiento

Allí, en un solar de aproximadamente 2.600 metros cuadrados, hay actualmente un aparcamiento público, que el Ayuntamiento alquila al propietario. Ese dueño es el mismo de los 11 locales comerciales que están al lado y se encuentran cerrados.

La idea del Ayuntamiento presidido por el alcalde Juan Antonio Amengual (PP) consistiría en comprarlo todo aprovechando la subvención del Govern.

El estacionamiento, según han apuntado fuentes municipales, se mantendría. No así las tiendas cerradas, que serían demolidas para crear una nueva zona pública, cuya funcionalidad estaría aún por determinar.

Proyectos de mejora

El objetivo sería darle aire a esa trama urbana densamente construida, para darle continuidad a los proyectos de mejora que están previstos próximamente en el entorno, como la segunda fase de la remodelación del paseo marítimo de la playa de este núcleo.

El Ayuntamiento de Calvià ha adjudicado ya por 1,9 millones de euros estas obras de reforma en el arenal. La remodelación tendrá una duración aproximada de seis meses y está previsto que se haga esta temporada baja.

La actuación del paseo marítimo se centrará en el tramo comprendido entre la calle Francisca Pujol Terrassa y el extremo noreste del actual paseo, incluyendo también las calles Miguel de Altoaguirre y Carabela. También se actuará en la plaza Jacques Sasson, cuyo escenario será demolido para dar paso a un espacio ajardinado.

El derribo de esos locales comerciales, que el Consistorio querría completar durante lo que queda de esta legislatura, se uniría al del Hotel Teix, en pleno corazón de Magaluf. La operación de demolición arrancó a principios de mes, conjuntamente con la del Hostal Colón de Peguera. En el caso de Magaluf, la idea del Ayuntamiento es habilitar una nueva área urbana pública de equipamiento y servicios, muy cerca de Punta Ballena, la principal arteria de ocio nocturno.