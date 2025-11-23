Alertan de siete proyectos de almacenamiento con baterías en Alcúdia

La Asociación por un Nuevo Acuerdo para el Cable de Alcúdia (Anaca) ha advertido sobre la existencia de hasta siete proyectos de almacenamiento con baterías en Alcúdia y ha pedido al Ayuntamiento «aclaraciones urgentes» sobre su ubicación.

En una nota de prensa, la entidad expuso ayer que de acuerdo con la Adenda del Estudio de Impacto Ambiental de la Interconexión Península-Baleares (Penbal 2), en el municipio de Alcúdia figuran hasta siete proyectos de sistemas de almacenamiento con baterías vinculados al proyecto de interconexión eléctrica.

Según la información pública disponible, señaló la asociación, dos de los proyectos podrían estar ubicados en el polígono industrial Ca na Lloreta. Así, reclaman al Ayuntamiento que diga cuál es «su situación exacta».

Concretamente, uno de los proyectos, que se ubicaría en la esquina suroccidental de la zona urbana del polígono industrial Ca na Lloreta, fue sometido a información pública en abril de 2024 y obtuvo declaración de impacto ambiental favorable en mayo de 2025.

El otro proyecto, se ubicaría en una parcela del borde oriental del mismo polígono. También fue sometido a información pública en abril de 2024, señalaron. Igualmente, desde la asociación aseguraron que hay otros cinco proyectos en el entorno de Es Murterar. A su criterio, la posible ubicación en suelo rústico —sin información pública previa ni detalles urbanísticos— genera preocupación entre la ciudadanía por su impacto paisajístico, ambiental y territorial.

En este sentido, advirtieron que los sistemas industriales de almacenamiento energético utilizan baterías de ion-litio que requieren «estrictas medidas de seguridad» y que pueden generar impactos «relevantes» en suelo rústico. Con todo, Anaca ha pedido al Ayuntamiento de Alcúdia que «aclare sin demora» si estos siete proyectos existen realmente, dónde se ubicarían y en qué situación administrativa se encuentran.

«Nos adelantamos a la respuesta recurrente de ‘respetar los tiempos y los procedimientos’ y solicitamos al Ayuntamiento que aproveche la buena sintonía que mantiene con Redeia para evitar que Alcúdia se encuentre, dentro de unos meses, ante la ‘sorpresa’ de varios proyectos de baterías en suelo rústico», sostuvieron.

Por otro lado, desde la asociación mostraron su «inquietud» por el anunciado ahorro de 150 millones de euros anuales en la factura eléctrica gracias a la instalación del nuevo cable. Según apuntaron, este ahorro solo sería real una vez amortizados los 1.221 millones de euros de coste del proyecto. Así, pidieron «garantías» de que dicho beneficio «no quede neutralizado por la especulación en el precio de la energía vinculada a la proliferación de nuevos proyectos de almacenamiento con baterías asociados a la interconexión». «La ciudadanía de Alcúdia no puede enterarse a posteriori de proyectos de alto impacto que ya están avanzando sin información pública previa», concluyeron.