Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lletra menuda

La regeneración empieza por el diagnóstico

Un momento de la Nit del Comerç a Felanitx.

Un momento de la Nit del Comerç a Felanitx. / Aj.

Llorenç Riera

Llorenç Riera

Hace tiempo que Felanitx sobrevive entre dudas existenciales. Su decaimiento económico, y consecuentemente social, ha sido tan abrupto, inesperado y afronta tantas adversidades, propias y ajenas, que primero ha sido difícil de asimilar sin traumas y después complejo de remontar. De hecho, no se ha logrado pese a distintos intentos y buenas intenciones insuficientes. A la vista está y por si quedara alguna duda, las nuevas iniciativas que ahora se emprenden acaban de confirmarlo.

La verdad es que, en lo comercial, Felanitx no lo tiene fácil. Entre el potente Manacor por un lado y la zona turística por otro, le hacen la pinza y además, como todo hijo de vecino ya, debe torear con las ventas online. Pero, aún con todo ello, no hay pretexto suficiente para arrojar la toalla. Lo cierto es que el centro y algunos aledaños de la ciudad no pueden seguir siendo una sucesión de escaparates vacíos y persianas bajadas. No es solo una cuestión comercial, es la expresión de la vida cívica, ahora un tanto de capa caída y que, de no remontar, podría derivar en una depresión colectiva capaz de frenar los potenciales aletargados que sin duda alguna siguen habitando en Felanitx. Sin ir más lejos, uno de los sorprendentes resultados de la evaluación que se ha hecho indica que hay un desconocimiento local de la calidad de sus embutidos, pastelería, panadería y helados. No tiene sentido ir a comprarlos fuera si son de condición inferior y probablemente más caros.

Noticias relacionadas y más

No será fácil, pero quedan recursos por explotar. La transformación profunda del modelo comercial del municipio requerirá tiempo, esfuerzo y paciencia. Había que comenzar por el diagnóstico y el plan de trabajo. Hecho está. Experiencias como las de la Nit de l’Art acreditan que es factible dar usos temporales a los escaparates en paro como elementos revitalizadores de las calles. No olvidemos que, por otro lado, el Sindicat también tiene, al fin, nueva proyección de futuro y eso también suma. Y mucho. Es evidente que Felanitx necesita enfocar el futuro con entusiasmo a partir de su realidad actual. Cualquier cosa excepto la parálisis.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “20 euros pueden cambiar Mallorca”: el mensaje de tres mujeres que trabajan en el sector agrario
  2. Bochorno, escopetas y sobrasadas XL: la otra cara del Dijous Bo 2025
  3. SFM elimina los trayectos rápidos desde Manacor y sa Pobla a partir del lunes
  4. El alcalde de Selva anuncia la contratación de su hijo en las redes sociales
  5. La cadena de supermercados DIA abre en Inca su primera tienda en Mallorca
  6. El Govern busca una finca en Mallorca para destinarla a la experimentación agraria: el presupuesto son seis millones
  7. La nueva ley agraria de Baleares, a examen: Los agricultores de Mallorca podrán alojar hasta diez turistas en sus fincas
  8. Relevo generacional en el puerto de Cala Rajada: “Antes desaparecerá la pesca profesional por falta de pescadores que de pescado”

La regeneración empieza por el diagnóstico

La regeneración empieza por el diagnóstico

Las setas más raras de Mallorca y el dominio del ‘esclata-sang’, contado por un micólogo

Las setas más raras de Mallorca y el dominio del ‘esclata-sang’, contado por un micólogo

Marratxí reconoce la trayectoria del maestro ceramista Pere Coll

Marratxí reconoce la trayectoria del maestro ceramista Pere Coll

La asociación contra el segundo cable acusa al Ayuntamiento de Alcúdia de intentar intimidarla

La asociación contra el segundo cable acusa al Ayuntamiento de Alcúdia de intentar intimidarla

Esporles insta al Govern a registrar cuántas viviendas vacías hay, si son de grandes tenedores y si procede alguna sanción

Esporles insta al Govern a registrar cuántas viviendas vacías hay, si son de grandes tenedores y si procede alguna sanción

Desahucian a una madre con dos hijos de su vivienda de Porto Cristo

Desahucian a una madre con dos hijos de su vivienda de Porto Cristo

Felanitx hará un censo de locales en desuso para reactivar el comercio de proximidad

Felanitx hará un censo de locales en desuso para reactivar el comercio de proximidad

El PSOE de Calvià cree que el presupuesto de 2026 "ignora las preocupaciones de la gente"

El PSOE de Calvià cree que el presupuesto de 2026 "ignora las preocupaciones de la gente"
Tracking Pixel Contents