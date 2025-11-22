La regeneración empieza por el diagnóstico

Hace tiempo que Felanitx sobrevive entre dudas existenciales. Su decaimiento económico, y consecuentemente social, ha sido tan abrupto, inesperado y afronta tantas adversidades, propias y ajenas, que primero ha sido difícil de asimilar sin traumas y después complejo de remontar. De hecho, no se ha logrado pese a distintos intentos y buenas intenciones insuficientes. A la vista está y por si quedara alguna duda, las nuevas iniciativas que ahora se emprenden acaban de confirmarlo.

La verdad es que, en lo comercial, Felanitx no lo tiene fácil. Entre el potente Manacor por un lado y la zona turística por otro, le hacen la pinza y además, como todo hijo de vecino ya, debe torear con las ventas online. Pero, aún con todo ello, no hay pretexto suficiente para arrojar la toalla. Lo cierto es que el centro y algunos aledaños de la ciudad no pueden seguir siendo una sucesión de escaparates vacíos y persianas bajadas. No es solo una cuestión comercial, es la expresión de la vida cívica, ahora un tanto de capa caída y que, de no remontar, podría derivar en una depresión colectiva capaz de frenar los potenciales aletargados que sin duda alguna siguen habitando en Felanitx. Sin ir más lejos, uno de los sorprendentes resultados de la evaluación que se ha hecho indica que hay un desconocimiento local de la calidad de sus embutidos, pastelería, panadería y helados. No tiene sentido ir a comprarlos fuera si son de condición inferior y probablemente más caros.

No será fácil, pero quedan recursos por explotar. La transformación profunda del modelo comercial del municipio requerirá tiempo, esfuerzo y paciencia. Había que comenzar por el diagnóstico y el plan de trabajo. Hecho está. Experiencias como las de la Nit de l’Art acreditan que es factible dar usos temporales a los escaparates en paro como elementos revitalizadores de las calles. No olvidemos que, por otro lado, el Sindicat también tiene, al fin, nueva proyección de futuro y eso también suma. Y mucho. Es evidente que Felanitx necesita enfocar el futuro con entusiasmo a partir de su realidad actual. Cualquier cosa excepto la parálisis.