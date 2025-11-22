Marratxí reconoce la trayectoria del maestro ceramista Pere Coll

El Ayuntamiento de Marratxí y el Consell de Mallorca han hecho un reconocimiento institucional al maestro ceramista Pere Coll con motivo de su jubilación, después de 50 años de dedicación al oficio, en un acto celebrado en su taller Gerreria Pere Coll, en la céntrica calle de Cals Ollers de Pòrtol.

Han asistido al acto de homenaje el alcalde Jaume Llompart, la concejala de Cultura Carmen Cañellas, la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio del Consejo de Mallorca Antònia Roca y el director insular de Artesanía Pere Ferrer. El Ayuntamiento ha obsequiado al homenajeado con una ilustración original elaborada por la artista portolana Neus Bosch, mientras que el Consell le ha entregado una placa conmemorativa.

El maestro artesano, junto al alcalde de Marratxí. / M. Bosch

Durante el acto se ha destacado la trayectoria profesional de Pere Coll, que suma medio siglo de oficio: veinte años en la ollería Sa Penya y treinta al frente de su propio taller, abierto en 1996. Su obra, centrada en la creación de jarras de gran formato, se caracteriza por un proceso artesanal minucioso y exigente, con tono de arte a piezas robustas y armónicas, donde la tradición y la creatividad se encuentran de forma natural.

El alcalde Jaume Llompart ha subrayado el valor simbólico del homenaje y ha destacado que "Pere Coll representa la identidad marratxinera, el saber hacer de Pòrtol y la excelencia del trabajo bien hecho, además de ser un ejemplo para las nuevas generaciones". También ha remarcado la importancia de preservar el legado cerámico del municipio y ha afirmado que "la obra de Pere Coll traspasa lo local, a la vez que mantiene una raíz profunda en Pòrtol".

La consellera Antònia Roca ha agradecido al alfarero su aportación al patrimonio cultural y artesanal de la isla, afirmando que "Mallorca debe mucho a sus maestros artesanos; la trayectoria de Pere Coll honra nuestra tradición y proyecta la artesanía mallorquina más allá de nuestras fronteras".

Algunas de las piezas creadas por el ceramista de Pòrtol. / M. Bosch

La figura de Pere Coll ha logrado un reconocimiento internacional, con piezas presentes en colecciones y con destacadas colaboraciones, como la realizada con Miquel Barceló en la serie Pasodoble, una muestra de cómo la cerámica de Pòrtol dialoga con el arte contemporáneo. "En su taller, el barro se convierte en arquitectura viva, y sus piezas monumentales transmiten la fuerza de la materia y la serenidad del proceso artesanal", explica el Ayuntamiento.

Visiblemente emocionado, Pere Coll ha compartido el homenaje con su familia y ha expresado su gratitud por el reconocimiento. Ha afirmado haber tenido la suerte de aprender de los mayores y de seguir aprendiendo del barro cada día, una lección que le ha acompañado durante toda su vida profesional.