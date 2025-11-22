Esporles insta al Govern a registrar cuántas viviendas vacías hay, si son de grandes tenedores y si procede alguna sanción

El grupo municipal PAS-Més per Esporles, que gobierna con mayoría en el Ayuntamiento, aprobará en el próximo pleno de este mes una moción para instar al Govern a activar "inmediatamente" el Registro Autonómico de Viviendas Desocupadas, previsto en la Ley 5/2018 de vivienda.

El alcalde Josep Ferrà justificó esta petición con el argumento de que, si se quiere garantizar el derecho a la vivienda y hacer una planificación rigurosa, se necesita "información fiable, actualizada y transversal". Por ello, consideró el registro autonómico "una pieza clave".

Datos del municipio

Una de las últimas estadísticas que se conoce data de 2023. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) Esporles —con 2.553 viviendas totales— tenía 468 viviendas vacías. El alcalde asegura que esta cifra les obliga, "como municipio, a saber qué está pasando exactamente con la vivienda y a actuar".

Una vez activado el registro, el Ayuntamiento afirma que podrá cruzar estos datos con otras fuentes propias como consumo cero o muy bajo en los contadores de agua, datos urbanísticos y de servicios, y movimientos registrales y cadastrales. Esta herramienta permitirá detectar desocupación real, infrautilización y posibles casos de vivienda vacía no justificada.

El objetivo final sería identificar aquellas viviendas vacías "sin causa justificada"; saber cuántas de ellas están en manos de grandes propietarios; "aplicar sanciones cuando corresponda"; activar programas de "movilización y mediación". En casos extremos, se plantearían cesiones obligatorias, según apunta el Ayuntamiento de acuerdo a lo contemplado en la mencionada ley.

Registros municipales existentes

En el contexto de radiografiar la realidad residencial del municipio, el Ayuntamiento ya creó en 2024 dos registros de demandantes de vivienda: uno para vivienda dotacional de protección oficial y otro para vivienda de protección oficial. Estos registros permitieron conocer la demanda real, que asciende a 258 demandantes de vivienda de protección oficial y 103 de vivienda dotacional.

Estos registros municipales, junto con el futuro registro autonómico de viviendas vacías, formarán una base de datos "esencial para planificar con rigor el futuro urbanístico y residencial de Esporles", destacó el alcalde.

Estrategia previa al nuevo Plan General

Ferrà anunció que el Ayuntamiento iniciará pronto los trabajos para redactar el nuevo Plan General, que sustituirá a las actuales Normas Subsidiarias de 2001.

"Para hacer un Plan General con criterios de sostenibilidad, de equilibrio y de derecho a la vivienda, necesitamos saber exactamente cuántas viviendas vacías tenemos, por qué lo están y qué demanda real hay", explicó.

Por ello, la puesta en marcha del censo autonómico es "fundamental" para evitar "planificaciones erróneas o crecimientos urbanísticos innecesarios si existe vivienda ya construida que no cumple la función social".

Medidas para 2026

Ferrà explicó que todos estos datos se usarán no solo para planificar el Plan General, sino también para impulsar medidas nuevas desde 2026 para facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía del municipio.