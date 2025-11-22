Desviado el tráfico en la autopista de Andratx a la altura de Portals por desprendimientos en el puente
El servicio de Carreteras del Consell de Mallorca ha desviado el tráfico en la Ma-1 dirección Andratx a causa de desprendimientos del puente a la altura de la salida de Portals Nous.
Según ha informado en un mensaje en redes sociales, brigadas del Consell de Mallorca ya están actuando en la reparación y se espera restablecer el tráfico entre esta noche y mañana por la mañana.
