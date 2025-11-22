La asociación contra el segundo cable acusa al Ayuntamiento de Alcúdia de intentar intimidarla

La nueva asociación vecinal ANACA de Alcúdia, que reclama una nueva negociación sobre el trazado del segundo cable eléctrico, acusa al Ayuntamiento de Alcúdia de intentar intimidar al colectivo mediante el anuncio público de interposición de una denuncia en su contra por haber insinuado que el cambio de trazado beneficiaba a determinadas personas “influyentes” del municipio. ANACA asegura que no ha recibido ninguna comunicación formal sobre la denuncia que el Ayuntamiento anunció en su contra y cree que el objetivo era el de intimidar y “desprestigiar” al colectivo vecinal.

El pasado 2 de octubre, ANACA remitió una nota en la que se afirmaba que el cambio de trazado habría beneficiado a “fincas vinculadas a familiares de miembros del Consistorio”, aunque el colectivo precisa que en ningún momento se citaron “nombres propios” ni se identificó a ningún representante político y añade que la información “procede exclusivamente de la documentación oficial publicada en el BOE del 27 de septiembre de 2024, donde figura el listado completo de parcelas afectadas por el trazado inicial”, por lo que “se trata de un dato objetivo y verificable, no de una imputación personal”.

ANACA considera que el hecho de “presentar públicamente” una denuncia en su contra como respuesta a un texto técnico es “improcedente y difamatorio” y además es un intento de “desviar el debate del análisis ambiental”. La plataforma “formuló una pregunta legítima y razonable” sobre si uno de los criterios del nuevo trazado “podría haber sido evitar afectar a personas influyentes”, lo que “se presentó como una duda, no como un acusación, y dentro de la noción de posibles conflictos de interés, categoría legítima en la evaluación de proyectos públicos”, añade la entidad, en la que participan “muchas personas comprometidas desde hace años con la defensa del territorio y con el bienestar de Alcúdia”.

ANACA asegura que seguirá “trabajando con rigor y transparencia, aportando datos verificables y preparando alegaciones técnicas exhaustivas en defensa de un trazado respetuoso con el territorio, la salud y la legalidad ambiental”.