3.000 personas participan en la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca

Unas 3.000 personas han participado este sábado en la segunda edición de la 'Fira de la Gent Gran' del Consell de Mallorca, una jornada celebrada en Ses Salines que ha convertido el municipio en un gran espacio dedicado íntegramente a la actividad, la convivencia y el bienestar de las personas mayores.

Para facilitar la asistencia desde todos los puntos de la isla, el Consell ha puesto a disposición de las asociaciones autobuses gratuitos, lo que ha permitido una participación amplia y accesible.

Desde las 10 hasta las 17 horas, calles y plazas se han llenado de música, deporte, talleres, conferencias y espacios formativos, con medio centenar de estands donde diferentes entidades han mostrado trabajos y manualidades elaborados por personas mayores.

El concierto de Santa Cecilia, a cargo de la Coral Son Dameto, ha sido uno de los actos más aplaudidos.

La programación ha incluido actividades físicas como yoga, pilates, estiramientos, tiro con honda, juegos populares y diversas modalidades de danza —sevillanas, baile en línea, ball de bot, danzas del mundo, Fit Dance y baile de salón— además de talleres de expresión creativa como dibujo neurográfico, corte y confección, bolillos o exposiciones de neulas tradicionales y maquetas elaboradas en centros residenciales.

El presidente del Consell de Mallorca ha subrayado que la feria “demuestra que Mallorca es una isla que cuida y acompaña a su gente mayor”, y ha destacado que la jornada “refleja la voluntad institucional de impulsar políticas que pongan a las personas en el centro”.

“Las personas mayores han construido la Mallorca de hoy y es nuestra responsabilidad garantizarles espacios donde se sientan valoradas, activas y protagonistas”, ha afirmado.