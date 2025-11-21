La XXX Trobada de Xeremiers de sa Pobla presentará un CD de 50 composiciones de música tradicional

La Trobada de Xeremiers de sa Pobla llega este año a su trigésima edición y tendrá un significado especial con la celebración de diversos actos previos a la misma, organizados con el fin de rendir un merecido homenaje a Antoni Torrens, el que fuera su impulsor, hace tres décadas, y principal e incansable propulsor de cada una de las ediciones que desde entonces han venido celebrándose, desde hace años, juntamente con la Fira de Lutiers.

Los actos programados para el reconocimiento a Torrens bajo el lema “Continuar el llegat, el millor homenatge” tendrán su desarrollo en la Plaça Major a partir de las 11,30 horas de este sábado 22 de noviembre y se procederá a la presentación del CD grabado durante el desarrollo de la XXIX Trobada, editado por el sello ORFEU de la Fundació ACA, en el que se registran un total de unas cincuenta piezas de distintos grupos o bandas de xeremiers y flabiolers.

Iniciaran el programa de actos el grupo ‘Xerebiols’ que interpretarán la 'Jota de sa Marjal', y darán paso a la presentación del doble CD y al acto de reconocimiento a Antoni Torrens. Seguidamente se procederá a la proyección de fotografías de las distintas 'colles' que participaron en la grabación del disco, realizadas por Miquel Moll.

Anteriormente, a partir de las 10 horas tendrá lugar la 'SegonaTrobada de Xeremiers Infantil', que tiene como objetivo fomentar la participación de los más jóvenes en la preservación y transmisión de una tradición musical tan enraizada en Mallorca desde hace siglos.

Este encuentro, que tuvo una excelente acogida en su primera edición, ofrecerá a los jóvenes participantes la oportunidad de compartir escenario con otros jóvenes xeremiers y vivir la experiencia de tocar ante un público, contribuyendo así a la continuidad de la música tradicional entre las futuras generaciones.

XVIII Trobada de Gegants

El mismo sábado, a partir de las 17 horas, tendrá lugar la decimoctava edición de la Trobada de Gegants, que reunirá a colles de distintas poblaciones de la isla, acompañadas de sus propios xeremiers. La Plantada de las colles participantes será en los jardines de la Escola Graduada, un momento único para poder contemplar y admirar todas las figuras.

A las 17’30 horas se iniciará el pasacalles de las colles con el siguiente recorrido: Escola Graduada, calles Marina, Escola, Plaça Alexandre Ballester (con parada y baile), calle Asalto, Marina, Mercat y parada final en la Plaça Major, donde los gigantes ofrecerán sus bailes a los sones de las colles de xeremiers y de la Banda de Música de Sa Pobla.

El domingo por la mañana tendrá lugar la XXX Trobada de Xeremiers y la Fira de Lutiers, en el recinto de la Plaça Major.