El temporal deja un impresionante cap de fibló en Deià
El temporal que azota desde el jueves Mallorca ha provocado la formación de un espectacular cap de fibló en la zona de Deià y que se pudo observar desde diferentes puntos de la costa.
La manga marina ha sorprendido a varias personas que se encontraban por la zona. Algunas de ellas no han dudado en grabar las imágenes para poder compartirlas después en sus redes sociales.
Las trombas de agua o mangas marinas son un fenómeno meteorológico que se forma bajo la base de grandes nubes cúmulos (en forma de algodón) o de cumulonimbus (formadas por una columna de aire cálido y húmedo que se eleva en forma de espiral rotatorio).
Alerta amarilla
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activada la alerta amarilla en toda Mallorca por fuertes vientos y lluvias intensas que podrían dejar acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado. El aviso estará en vigor hasta la tarde del sábado.
