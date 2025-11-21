Reclaman la “paralización urgente” de la compra de los terrenos del futuro colegio de Selva

La plataforma Salvem es Putxet ha remitido sendas instancias a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al conseller de Educación, Antoni Vera, en las que reclama una vez más la “paralización urgente” del procedimiento de compra de los terrenos destinados a la futura escuela pública de Selva y la realización de un informe hidrológico, hidrogeológico y geotécnico del solar que tenga en cuenta los recientes estudios recibidos por el Ayuntamiento, así como las opiniones de expertos, los últimos acontecimientos meteorológicos que se han producido en el Mediterráneo y el decreto de medidas urgentes del Govern que prohíbe la construcción de edificios sensibles en zonas inundables, entre otros datos.

La entidad vecinal, partidaria de la reforma integral del colegio histórico de Es Putxet, hoy clausurado, recuerda que el Ayuntamiento de Selva no ha tenido en cuenta las características hidrológicas y geológicas de los terrenos donde quiere ubicar el futuro colegio y que el informe hidrológico elaborado por Recursos Hídricos en diciembre de 2024 contempla la existencia de posibles “problemas de inundaciones de origen pluvial” en el solar. Asimismo, otro informe de mayo de 2025 tampoco descarta posibles inundaciones e insta a los promotores de la obra (en este caso, el Ayuntamiento y el Govern) a “asumir el riesgo que se pueda derivar de un posible episodio de inundación y que este, en caso extremo, puede tener calados y velocidades superiores a los indicados”.

La plataforma dispone de estudios propios que confirmarían la existencia de peligro en caso de lluvias extremas, ya que la finca se conoce con el nombre de ‘sa Torrentera’. Además, recuerda que la borrasca ‘Gabrielle’ de septiembre de 2025 descargó sobre Selva más de 100 litros en una hora y que existen imágenes que muestran una gran cantidad de agua que salía de los terrenos de la futura escuela “con mucha fuerza”, lo que confirmaría su condición de inundables.

Además, explican que Selva “tiene un torrente activo” que recoge las aguas de lluvia de las partes altas del pueblo y que no se ve porque pasa por debajo de edificaciones. “Los expertos coinciden y advierten que estos episodios de lluvias virulentas son cada vez más frecuentes debido al cambio climático global”, añade la plataforma Salvem es Putxet, que reitera la no conveniencia de construir un colegio en estos terrenos que pretende adquirir el Ayuntamiento para ceder al Govern de cara a la construcción del futuro colegio público de la localidad.

Por otra parte, la plataforma se ha entrevistado estos días con representantes del Ayuntamiento de Bunyola y de la comunidad educativa de esta localidad para conocer de primera mano la decisión que ha adoptado el municipio de renunciar a la construcción de un nuevo colegio y de apostar por la reforma de la escuela existente, un modelo que la entidad de Selva también ve posible aplicar en su municipio, aunque en este caso no cuenta con el apoyo del Ayuntamiento.