El PSOE de Calvià cree que el presupuesto de 2026 "ignora las preocupaciones de la gente"

El PSOE Calvià ha criticado este viernes el proyecto de presupuestos municipales para 2026 presentado por el equipo de gobierno de PP y Vox, al considerar que “ignora por completo las prioridades reales del municipio” y demuestra “un alejamiento total de la realidad que viven las familias del municipio”.

En una nota de prensa, la formación socialista ha señalado como “especialmente grave” la reducción del presupuesto destinado a políticas de vivienda, un recorte que consideran “incomprensible en uno de los municipios más tensionados de Mallorca”.

Además, advierten de que el presupuesto no incluye "ni un solo euro" para promover nuevas Viviendas de Protección Oficial (VPO), una decisión que —según la portavoz socialista Nati Francés— “confirma que PP y Vox no tienen ninguna voluntad real de ampliar el parque público ni de facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible”.

Francés ha afirmado: “PP y Vox no conocen la realidad de Calvià y viven de espaldas a la ciudadanía, puesto que el principal problema del municipio es justamente el acceso a la vivienda, y el gobierno municipal no incorpora medidas ni recursos suficientes para afrontarlo".

Centro de día

El PSOE Calvià también denuncia que el centro de día de Palmanova continuará cerrado, y que el gobierno municipal vuelve a anunciar que su apertura no llegará hasta finales de 2026. Para la portavoz socialista, “parece una burla a la ciudadanía que un centro terminado desde hace tres años siga sin abrir y que cada año retrasen más su puesta en funcionamiento”.

Los socialistas también alertan de la reducción del presupuesto en áreas fundamentales para el municipio, como turismo, deportes, comercio y familias e igualdad, siendo especialmente grave esta última, que “desaparece de facto”.

Otro punto crítico para el PSOE es la falta de incremento en la partida de limpieza viaria. “Calvià está más sucia que nunca y aun así no destinan ni un euro más a mejorar el servicio. ¿No pisan la calle?”, ha lamentado la portavoz.