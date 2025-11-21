La oposición en bloque rechaza “sacrificar” una plaza de Sóller para edificar vivienda social

El Ayuntamiento de Sóller se prepara para debatir en el pleno de diciembre la propuesta del Partido Popular de ceder al Govern la Plaça de les Teixidores para que el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) construya dos bloques con 24 viviendas públicas en pleno centro del municipio. La iniciativa, presentada como una respuesta a la emergencia habitacional, ha encendido de forma unánime a la oposición, que denuncia la pérdida de un espacio público estratégico, la falta de transparencia y el impacto urbanístico y patrimonial del proyecto.

La portavoz de Més per Sóller, Laura Celià, ha sido especialmente contundente al calificar la propuesta de “puramente electoralista” y de hipotecar “uno de los pocos espacios diáfanos que quedan en el centro”. Celià considera que la iniciativa “evidencia el fracaso de las propuestas del Fantasio y el Hospici” y que supone una “privatización del espacio público”, que pasaría a tener un uso restringido. También advierte que la plaza es clave como futura zona cívica y verde vinculada al museo textil proyectado en la Fàbrica Nova, y recuerda que parte de los terrenos se encuentran dentro del área de influencia de un Bien de Interés Cultural (BIC).

La plaza de les Teixidores. / Joan Mora

Además, Més cuestiona que la solución pase por construir más viviendas “en una zona especialmente congestionada”, cuando en el municipio “hay 1.100 viviendas vacías”. El partido lamenta que los vecinos no hayan sido informados y critica que el IBAVI ya haya licitado el proyecto priorizando el precio por encima de la calidad arquitectónica y previendo que la mitad de los pisos sean de una sola habitación.

Desde Seny i Sentit, Sebastià Aguiló también rechaza frontalmente el proyecto y defiende que la plaza, a pesar de su uso actual como aparcamiento, “es patrimonio público” y debería ser objeto de una remodelación profunda en el futuro. Aguiló propone un aparcamiento subterráneo con una zona verde en superficie, y considera “triste” que un espacio que podría complementar el museo textil acabe ocupado por bloques residenciales.

El concejal reclama al Govern que “se ponga las pilas” y facilite la recalificación de suelo para construir vivienda pública de manera planificada y sin sacrificar espacios públicos céntricos. “Si tan fácil es recalificar para crear aparcamientos, también debería serlo para afrontar la emergencia habitacional”, afirma.

El PSOE, por su parte, también ha expresado un rechazo rotundo al proyecto. Su portavoz, Jaume Mateu, acusa al PP de actuar “a escondidas” y sin consenso ni con la oposición ni con los vecinos, asegurando que se han enterado de la iniciativa por la prensa. Mateu alerta que la eliminación de la plaza supondrá perder “uno de los pocos espacios públicos libres cerca del centro”, así como un número importante de plazas de aparcamiento, y que la edificación de los dos bloques tendrá un “gran impacto” sobre la Fàbrica Nova, recientemente adquirida por el Consell.

Los socialistas reclaman que la nueva promoción sea de protección oficial y no de precio limitado, para evitar encarecimientos, y exigen al Ayuntamiento que busque otras ubicaciones adecuadas, porque “las hay”. Mateu recuerda, además, que el PP “hace una semana votaba en contra de topar los precios del alquiler”, una medida de aplicación inmediata que podría ayudar a frenar la tensión del mercado.

Oportunidad

Los tres partidos coinciden en que la Plaça de les Teixidores es una oportunidad urbanística para el futuro museo textil y uno de los últimos espacios libres del centro que no se debería sacrificar. Tanto Més per Sóller, como Seny i Sentit y el PSOE han anunciado que se opondrán firmemente a la cesión de los terrenos y que apoyarán a los vecinos en caso de que el gobierno municipal saque adelante “un proyecto improvisado, hecho a escondidas y sin consenso”.

El equipo de gobierno prevé elevar al plenario la cesión de la plaza en la sesión que se celebrará a mediados del mes de diciembre. Entonces pasará a ser propiedad del Ibavi.