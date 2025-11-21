Felanitx hará un censo de locales en desuso para reactivar el comercio de proximidad

Felanitx plantea una transformación profunda del modelo comercial del municipio. Para lograrlo ha elaborado un Plan de dinamización del comercio y el producto local, un documento pionero en la isla que contempla un censo exhaustivo de locales vacíos como herramienta clave para afrontar la pérdida de actividad que alertan comerciantes y productores. El plan, elaborado por la consultora Focalizza y subvencionado por el Consell de Mallorca, fija una hoja de ruta hasta 2028 basada en cuatro grandes ejes de actuación: un nuevo modelo de gobernanza, otro de dinamización comercial, una mayor adaptabilidad en entornos competitivos y la promoción de la singularidad y la proximidad. Entre todas las acciones planteadas por este exhaustivo plan aparece una que corre prisa: reactivar los locales cerrados en planta baja, cada vez más visibles en el centro urbano y citados por el propio sector “como una de las principales debilidades actuales”.

Así, se puede decir que la medida estrella será el programa “De espacios vacíos a espacios vivos”, que arrancará con la creación del primer censo público de locales vacíos de Felanitx. El documento permitirá conocer si los espacios están en venta, alquiler o fuera del mercado, así como su estado de conservación. A partir de este diagnóstico se prevé activar diferentes fórmulas para recuperar actividad. Entre posibles acciones, los expertos proponen el uso temporal de escaparates vacíos para exposiciones culturales o promoción de producto local. También se contemplan bonificaciones dirigidas a propietarios y nuevos emprendedores e, incluso, que sean usados como espacios de prueba para testar nuevos negocios y evitar inversiones de alto riesgo. Sin ninguna duda, el objetivo es devolver vitalidad a las calles, mejorar la continuidad comercial y apoyar a los negocios que aún resisten en un contexto de fuerte competencia de las grandes superficies.

El plan de dinamización del comercio contempla también campañas visuales en la calle, acciones digitales, instalaciones efímeras, exposiciones en escaparates y la creación de un sello distintivo para los productos elaborados en Felanitx, con procesos participativos entre productores y comerciantes. También se contemplan actividades que combinan cultura y comercio como bonos de compra vinculados a actividades culturales, talleres educativos o conciertos con degustaciones de producto local. Además se prevé crear rutas temáticas que conecten comercios, productores y espacios patrimoniales y artísticos.

El pionero plan de dinamización del comercio se presentó el jueves por la noche con motivo de la Nit del Comerç i l’Empresa de Felanitx, en la que también se entregaron los distintivos de Comerços Emblemàtics del Govern y los de Comerç Singular del Ayuntamiento. El regidor de Comerç i Fires, Rafel Rubio, destacó que Felanitx es “uno de los municipios pioneros” en impulsar un plan integral de estas características. El objetivo, remarcó, es “poner en valor el comercio local y de proximidad en un mundo donde ya se compra desde el sofá con un móvil”. Por su parte, Oriol Cesena, responsable de Focalizza, recordó que “han de ser los propios comerciantes quienes hagan valer su producto” e insistió en que no se puede esperar que siempre sea la administración quien marque el camino.

Datos de consumo

El exhaustivo plan también aporta datos inéditos sobre los hábitos de consumo de la población. Las grandes superficies (58,7 %) y el comercio local (57,3 %) empatan como principales puntos de compra de productos frescos. El mercado municipal se mantiene en tercera posición (42,7 %), mientras que el mercado semanal apenas llega al 3 % de uso.

Los productos locales más valorados y consumidos son los embutidos (84 %), los productos de los hornos y pastelerías (73,3 %) y los helados artesanales (62,7 %). Este hecho demuestra una buena calidad de estos productos, lo que supone una oportunidad para potenciarlos más y convertirlos en productos emblemáticos del municipio. En cambio, una parte relevante de la población desconoce que en el municipio también se producen artículos como miel, especies o determinadas hortalizas, lo que se identifica en dicho documento como una oportunidad de promoción.

El diagnóstico también recoge las preocupaciones del sector como el aumento de locales vacíos, que “restan dinamismo” a las calles o los problemas de aparcamiento, que desvían clientela a otros municipios. También se apunta a la competencia creciente de grandes superficies y ventas online. Finalmente, se hace hincapié en la necesidad de más promoción, limpieza e iluminación. Asimismo, los comerciantes consideran que la temporalidad del turismo dificulta mantener un flujo estable de ventas durante todo el año.

Finalmente, el documento también resume las principales fortalezas del comercio y del producto local de Felanitx que se resumen en la alta calidad percibida de los productos —especialmente en embutidos, panadería, pastelería y helados—, productores reconocidos, clientela fiel y sensibilizada con el consumo de proximidad y un turismo que actúa como escaparate exterior. También se destaca el potencial de mercados y ferias y el interés del tejido comercial y del Ayuntamiento en impulsar conjuntamente estos productos.