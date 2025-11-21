La cadena de supermercados DIA abre en Inca su primera tienda en Mallorca

El grupo DIA ha anunciado que el próximo año 2026 desembarcará por primera vez en Mallorca abriendo su primera tienda en el Mercat Cobert de Inca, en el mismo local subterráneo que hasta este pasado sábado estaba ocupado por Mercadona. La tienda también dará servicio online a los vecinos de la ciudad.

El futuro establecimiento contará con una sala de venta de 668 metros cuadrados y el grupo ha señalado que prevé contar con un surtido compuesto por más de 5.200 referencias, dando libertad al cliente para elegir entre productos DIA de máxima calidad y las principales marcas de fabricante.

"Este hito afianza el modelo de proximidad de la compañía en Balears, con el firme compromiso de estar cada día más cerca de las personas ofreciendo la mejor calidad a precios asequibles y generando valor y empleo en todas las comunidades en las que opera", explica la cadena empresarial.

"Esta futura apertura supone un paso más en la consolidación del modelo de proximidad de DIA en la región y refleja la apuesta de la compañía por el impulso del empleo y la dinamización de la economía local", añade. Así, desde DIA prevén que este nuevo establecimiento cuente con entre 12 y 15 empleados, todos ellos de nueva contratación, "reforzando el compromiso con la generación de puestos de trabajo en los territorios en los que opera".

El Grupo DIA es la "red líder de tiendas de proximidad con más de 3.300 establecimientos en España y Argentina". Su primera tienda abrió en Madrid en el año 1979.