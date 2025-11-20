SFM reforzará los trenes entre Palma e Inca durante los próximos fines de semana

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) programa trenes especiales de refuerzo durante todos los fines de semana a partir de este sábado, día 22 de noviembre, hasta el domingo 4 de enero, y que incluirán también tanto el 8 de diciembre como el 6 de enero, ambos festivos. SFM amplía el calendario de este servicio especial que ofreció por primera vez el año pasado y adelanta su comienzo a este sábado para coincidir con el encendido de luces en Palma, que tendrá lugar en la plaza de España a las 19 horas.

La empresa pública ferroviaria habilita servicios de refuerzo que efectuarán el recorrido entre Palma e Inca en ambos sentidos, desde primera hora de la tarde y hasta la finalización del servicio por la noche. En total, SFM incorpora 16 trenes especiales, que se suman al resto de trenes del servicio habitual de fin de semana. Habrá ocho salidas desde Palma hasta Inca; la primera tendrá lugar a las 15,25 horas y la última a las 22,25 horas, con lo que se alarga en 15 minutos la hora de la última salida del servicio habitual desde Palma en fin de semana. La primera salida desde Inca hacia Palma se efectuará a las 15,40 horas y la última a las 22,40 horas.

Todos los trenes especiales habilitados efectúan paradas en todas las estaciones intermedias entre origen y destino. Próximamente, SFM informará de los horarios especiales previstos para los días más señalados de las fiestas. "El objetivo es que los usuarios puedan contar con más frecuencias durante los fines de semana de este periodo, ofrecer una alternativa cómoda y segura al uso del vehículo privado, y promover el uso del transporte público en esta época del año y durante las fiestas navideñas, en que se incrementan los desplazamientos", explica la empresa ferroviaria.