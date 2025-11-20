Urbanismo
Partidos de izquierda respaldan a los vecinos de Galatzó en su lucha contra la ampliación del polígono
Representantes de Més, Izquierda Unida, Sumar y Decide Calvià se reunieron con una representación vecinal para escuchar sus inquietudes
Representantes de Més, Izquierda Unida, Partido Comunista, Sumar y Decide Calvià se han reunido esta semana con una delegación de vecinos de la urbanización Galatzó para escuchar sus argumentos en contra de la ampliación del polígono anexo de Son Bugadelles.
Estos partidos de izquierda les expresaron su apoyo a sus reivindicaciones, que, básicamente, se centran en reclamar que no aumente la superficie del polígono, sino que toda esa zona (conocida como 'triángulo de Galatzó') se destine a vivienda social.
Durante la reunión, los vecinos explicaron que tienen pensado seguir con movilizaciones diversas en contra de ese proyecto, al tiempo que informaron de que pedirán intervenir en el próximo pleno para exponer su postura y solicitar más información acerca de la ampliación de Son Bugadelles.
Junta de compensación
Los propietarios de estos terrenos -que suman más de 450.000 metros cuadrados y se sitúan entre la urbanización Galatzó, el polígono y el Passeig Calvià que discurre en paralelo a la autovía- han constituido este año una junta de compensación, que es el primer paso para el desarrollo de este suelo.
La idea de ampliar el polígono no es una novedad, sino que se arrastra desde hace casi dos décadas cuando se empezó a hablar de ello en tiempos del alcalde Carlos Delgado (PP), que se enfrentó a una fuerte oposición de los vecinos, temerosos de perder calidad de vida.
La cuestión ha conocido periodos de letargo y de reactivación, sin que hasta la fecha haya fructificado el crecimiento del suelo industrial. En la pasada legislatura, el PSOE planteó un ecobarrio en esta zona. Tampoco se materializó.
Ante la inquietud vecinal, el Ayuntamiento de Calvià, gobernado por PP y Vox, ha subrayado que el planeamiento vigente “excluye los usos industriales” en el 'triángulo de Galatzó', unos terrenos que, asegura, están calificados como “suelo urbanizable con usos de equipamiento y servicios”.
Posible confluencia
El movimiento realizado de forma conjunta por estos partidos situados a la izquierda del PSOE para reunirse con los vecinos es un indicio de la confluencia en la que están trabajando para presentarse bajo alguna forma de coalición a las próximas elecciones municipales, evitando así la disgregación que les dejó sin representación en los comicios de 2023.
