Malestar en Portocolom por las obras de s'Arenal Gran: "Se está frenando la recuperación de las dunas"

Las obras que está ejecutando el Ayuntamiento de Felanitx para regenerar la la playa de s’Arenal Gran de Portocolom siguen siendo un foco de polémica en la localidad costera. La plataforma Salvem Portocolom ha vuelto a denunciar que el proyecto municipal ejecutado con fondos europeos incluye un tramo de carretera asfaltada y una rampa de hormigón, además de habilitar una barrera que “impedirá que se vuelva a formar la duna” en la parte posterior de este tramo de playa en el que no se ha priorizado la renaturalización del espacio.

El avance de las obras está causando un profundo malestar en un sector de los vecinos y vecinas del puerto ‘felanitxer’, que confiaban en un actuación más respetuosa con el espacio natural y ha llevado a la plataforma Salvem Portocolom a plantearse seriamente la posibilidad de denunciar los trabajos ante la Unión Europea que ha financiado el proyecto a través de los fondos Next Generation, al entender que la actuación que se ejecuta no se ajusta al proyecto basado en la recuperación ambiental de esta zona. Actualmente, están estudiando la fórmula mediante la que podrían presentar una denuncia formal, ya que esta entidad no está constituida de forma oficial y podría recurrir a otras asociaciones ecologistas como el GOB para trasladar la queja.

En este sentido, denuncian que se ha habilitado una rampa de hormigón de unos 20 metros para que baje el tractor que instala las sombrillas y las hamacas en la playa, que “no aparece en el proyecto que subvenciona la Unión Europea”. Añaden que esta rampa, junto al tramo de carretera que se mantiene para llegar al chiringuito y la rotonda que está proyectada “barrarán el paso a la arena movida por el viento, impidiendo la regeneración del sistema dunar”, según denuncian. “S’Arenal no necesita carreteras, ni rotondas, ni rampas de hormigón ni tractores”, apuntan.

Otra imagen de la actuación, difundida por la plataforma Salvem Portocolom. / Salvem Portocolom

La actuación municipal, según esta entidad conservacionista, aplica una “decisión salomónica”, ya que una parte de la playa estaría pensada para los vecinos y vecinas y la otra mitad para el propietario del chiringuito. “Vamos a peor, finalmente el Ayuntamiento solo elimina la carretera de la mitad de s’Arenal Gran y renuncia a regenerar la otra mitad para favorecer a la empresa concesionaria”, propiedad de un conocido empresario del municipio, “una empresa que ya había ocupado medio Arenal con sombrillas enormes, mesas dobles, sobreocupación de mesas y sillas y un almacén en la zona dunar”. La entidad lamenta que en la parte que ocupa el chiringuito “la arena no podrá correr, ya que toparán con un tramo de carretera y una rotonda para acercar las mercancías al chiringuito”, así como la citada rampa de hormigón para el tractor.

A pesar de que, en general, el proyecto municipal no es del agrado de este sector de vecinos, admiten que la “parte buena” es que desviará el tráfico por la parte posterior de s’Arenal Gran y s’Arenal Petit, aunque lamentan que en una parte de la playa grande se mantendrá el tráfico de mercancías. “El objetivo del proyecto era el de eliminar el vial porque impide el paso de la arena y la recuperación ambiental, pero al final se habrán quedado a medias”, lamentan. Ahora, en lugar de la carretera habrá una pasarela de madera en la mitad de playa que satisface a la plataforma.

Por otra parte, la entidad denuncia también del desbroce agresivo que se ha llevado a cabo para la ejecución del proyecto, ya que la empresa contratada por el Ayuntamiento utiliza maquinaria pesada para realizar el desbroce en el que habrían eliminado “ejemplares jóvenes de sabina” para construir las escaleras que conectarán la carretera con la playa. Se trata de un árbol “emblemático” que crece de forma muy lenta y está considerado un hábitat prioritario en la costa, por lo que está protegido.

Otra imagen de la actuación municipal. / Salvem Portocolom

Las publicaciones de Salvem Portocolom en las redes sociales cuentan con numerosas reacciones ciudadanas y la mayoría de las cuales lamentan la actuación municipal. En una de las publicaciones que denuncia la existencia de un “almacén ilegal” ocupando el sistema dunar que “no forma parte de la concesión”, la propia alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, subraya que “nadie” lo ha denunciado ante el Ayuntamiento y que ella había visitado la zona hace una semana y “no había nada montado”. “Evidentemente que no hay nada, se retira cuando acaba la temporada, junto con el chiringuito. ¿Es necesario poner una denuncia para que el Ayuntamiento actúe en un lugar tan visible como este?”, replica la plataforma.

En otra ocasión, Soler reprocha a la plataforma “no haber entendido nada” el día de la presentación del proyecto y califica de 'dois' (tonterías) los comentarios de esta entidad, a la que recuerda que el concesionario de la playa era el mismo cuando gobernaba la izquierda y entonces nadie se quejaba.