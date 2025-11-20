La experta de APAEMA en Ganadería Regenerativa, Magdalena Adrover: “No podemos hacer que llueva, pero sí crear entornos más resistentes a la sequía”

Mallorca celebra en la UIB el I Congreso Internacional de Ganadería Regenerativa organizado por APAEMA. La primera jornada ha servido para reivindicar el papel clave de la ganadería extensiva en Baleares y se han aportado ejemplos de los éxitos de la ganadería regenerativa. El congreso, que se celebra este jueves y viernes, ha sido todo un éxito ya que ha habido más de 200 inscritos. La primera jornada ha estado marcada por distintas mesas redondas. Desde el ámbito científico, han tenido un peso especial las conclusiones presentadas por Magdalena Adrover, veterinaria y responsable del proyecto PASTURE+ en APAEMA. La experta ha expuesto los resultados del seguimiento realizado durante tres años y medio en diversas fincas de Mallorca. Los datos muestran que este sistema permite preservar cubiertas vegetales que protegen el suelo de la erosión y de la pérdida de humedad. “No podemos hacer que llueva, pero sí podemos crear entornos más resilientes, más resistentes a la sequía”, ha sentenciado Adrover.

Miquel Coll, presidente de APAEMA, durante la inauguración del congreso. / APAEMA

Cabe recordar que el proyecto PASTURE+ es una iniciativa estatal que promueve el manejo holístico de animales con el objetivo de mejorar la viabilidad económica, social y ambiental de las explotaciones ganaderas. Durante tres años y medio se han recogido datos y experiencias en fincas ecológicas de Extremadura, Almería, País Vasco y Mallorca, con el apoyo científico de diversas universidades y centros de investigación.

En Mallorca, PASTURE+ interviene en casi 500 hectáreas repartidas en fincas de ovino, bovino y caprino ecológicos. Las líneas de acción incluyen la implementación de buenas prácticas como la rotación del ganado (manejo holístico), la reducción del laboreo, la siembra de pastos naturales y el seguimiento ambiental de múltiples parámetros: biodiversidad vegetal y microfauna, capacidad de retención de agua del suelo, fijación de carbono, entre otros. Adrover ha remarcado que gracias a las prácticas regenerativas todas las fincas implicadas en el proyecto en Mallorca están consiguiendo resultados muy positivos en condiciones muy diversas, desde las zonas con más pluviometría, como Pollença, hasta áreas con condiciones de aridez más severas, como la marina de Llucmajor.

Intervención de la red de productores. / APAEMA

Testimonios directos

Los resultados científicos presentados en el congreso se han visto reforzados por los testimonios directos de ganaderos que ya han adoptado el manejo holístico. Alfredo Fernández, presidente de ALEJAB y ganadero de la Matilla de Abajo (Extremadura), ha explicado cómo ha evolucionado su ganado desde que, hace cuatro años, empezó a aplicar estas técnicas. Pese a sus reticencias iniciales, ha reconocido que los animales “están mejor alimentados que cuando se criaban en convencional” y eso que ha eliminado cualquier suplemento alimentario más allá del pasto. Además, ha remarcado que la vegetación ha rebrotado con mucha más fuerza, el suelo queda protegido de la erosión y las vacas han recuperado el sentido de rebaño. Beatriz Pablos, de la Ganadería Pablos de Extremadura, ha sido otra de las ponentes. En su caso se dedican a la producción de carne de ternera y ha destacado que desde que ha adoptado las técnicas de la ganadería regenerativa ha mejorado en producción y han disminuido notablemente los problemas de salud del ganado.

Imagen general de la inauguración del congreso celebrado en la UIB. / CAIB

El acto inaugural ha contado con el presidente de APAEMA, Miquel Coll, que ha recordado que la cría del ganado en extensivo “es seña de identidad de Baleares” y ha advertido que, “aunque hoy está en riesgo, es una fortaleza extraordinaria desde muchos puntos de vista: ambientales y socioeconómicos”. Pero ha lamentado que “este vínculo está en declive”. La primera jornada ha puesto el foco en los servicios ecosistémicos que aporta una forma de ganadería que propone un cambio profundo en la manera de producir alimentos de origen animal. El modelo regenerativo sitúa la salud del suelo y de los ecosistemas, así como la calidad de los productos, como eje central del sistema productivo. En este contexto, Coll ha pedido al conseller de Agricultura, Joan Simonet, que al menos el 50% del Impost de Turisme Sostenible financie los servicios ambientales que ofrecen las explotaciones agrarias, como reconocimiento a su aportación más allá de producir alimentos. El conseller, por su parte, ha señalado que esperará las conclusiones del congreso para valorar la aplicación de la ganadería regenerativa y ha defendido la necesidad de que la ganadería extensiva sea rentable. También ha destacado que la ganadería regenerativa aporta herramientas para reforzar un modelo de gestión vinculado al territorio y a la salud del suelo y la biodiversidad. Por su parte, el director general de Agricultura, Fernando Fernández, ha subrayado la importancia de definir claramente qué es la ganadería regenerativa para determinar su papel en las políticas públicas. Ha desgranado que se entrelazan los modelos de ganadería extensiva, ecológica y regenerativa, y ha defendido la importancia de parametrizar bien de qué se habla para poder desarrollar políticas específicas.

Uno de los momentos destacados de la jornada ha sido la proyección de un mensaje grabado del ecólogo Allan Savory, referente mundial en este ámbito, que se ha mostrado en plena sintonía con la orientación del congreso y del proyecto PASTURE+. Savory ha presentado este enfoque como una respuesta desde la producción agraria a los grandes problemas que afectan a la vida en el planeta, especialmente los ambientales y todas sus derivadas.

A lo largo del día se han sucedido ponencias, mesas redondas y comunicaciones que han aportado evidencias sobre los beneficios del manejo ganadero que promueve el proyecto PASTURE+ en diferentes territorios. Este viernes, el congreso se centrará en la comercialización de productos ganaderos y se cerrará con la proyección del documental “10 anys de ME ecològic de Mallorca”, impulsado por APAEMA para poner en valor la carne de cordero ecológica y extensiva de la isla.