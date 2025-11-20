El alcalde de Selva anuncia la contratación de su hijo en las redes sociales

Hace unos días, los canales oficiales del Ayuntamiento de Selva publicaban una información relativa a la incorporación de un joven cualificado gracias al programa del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (Soib) cuyo objetivo es el de ofrecer oportunidades laborales en las entidades locales a este tipo de perfiles jóvenes con formación universitaria o de ciclos formativos de grado superior. Junto a la publicación aparecía una fotografía del alcalde de Selva, Joan Rotger, junto al joven que prestará sus servicios como técnico del área económica del Ayuntamiento durante los próximos doce meses y que no es otro que un hijo del propio alcalde del PP.

La noticia ha sido muy comentada en el municipio del Raiguer. Aunque nadie ha denunciado una presnta ilegalidad de la contratación por parte del Soib del hijo de Joan Rotger ni que se trate de un caso de presunto caso de nepotismo, algunas voces han cuestionado la operación desde el punto de vista ético y no descartan un posible conflicto de interés, además de la “apariencia de favor” que se transmite.

Imagen de la publicación del Ayuntamiento de Selva en las redes sociales sobre la incorporación laboral del hijo del alcalde. / Ajuntament

El alcalde Rotger, que admite que ya se “esperaba” un cierto revuelo en el municipio por esta contratación, defiende que la designación de su hijo, que cobrará unos 31.500 euros brutos por el año en el que trabajará en el Ayuntamiento, de 8 a 15 horas, ha corrido a cargo del Soib y que él no ha tenido ninguna influencia. Para justificar la “transparencia” del proceso de contratación y de que se trata de un procedimiento abierto, el regidor popular ha remitido a este diario una serie de documentos que demostrarían que había otra aspirante al puesto de trabajo en el Consistorio aunque finalmente habría renunciado a la plaza.

La conselleria de Empresa, Ocupación y Energía, de la que depende el Soib, aprobó la convocatoria de subvenciones para financiar proyectos de experiencia profesional para la ocupación de personas jóvenes con estudios cualificados, una línea que cuenta con la cofinanciación de fondos europeos. El Ayuntamiento de Selva había presentado una solicitud de subvención por importe de 35.600 euros para contratar a una persona en la modalidad de contrato formativo para la obtención de la práctica profesional, con un porcentaje de retribuciones del 100%.

Joan Rotger defiende la contratación de su hijo al considerar que él “no tiene ninguna culpa de que su padre sea el alcalde” y no tiene por qué renunciar a un trabajo para el que está “capacitado” porque “tiene el mismo derecho que los demás”. “No ha habido ninguna contratación a dedo ni ningún trato de favor”, añade el alcalde de Selva.

De hecho, el Ayuntamiento no ha ocultado la contratación del hijo del alcalde e incluso ha publicado una fotografía de ambos junto a la noticia anunciada en las redes sociales. “Es una señal de transparencia”, subraya Joan Rotger, si bien añade que este tipo de convenios obligan a las entidades beneficiarias, en este caso el Ayuntamiento de Selva, a publicitar este tipo de contrataciones.