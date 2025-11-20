El alcalde de Deià acusa al Club de Tenis de “hacer negocio” con la pista municipal

El alcalde de Deià, Joan Ripoll, ha acusado al Club de Tenis de “hacer negocio privado” con la pista municipal sin tener una concesión administrativa para hacerlo. De esta manera, el alcalde zanja la polémica con los responsables del club que acusaron el ayuntamiento de dejarles sin pistas para desarrollar su actividad.

El primer edil recordó ayer que el club no dispone de ningún contrato de concesión para el uso de unas instalaciones de las que recordó que “son públicas y municipales” para las que quiere “un uso para todos los vecinos de Deià”.

Joan Ripoll lamentó la controversia suscitada en torno a las instalaciones municipales que ordenó cerrar el propio alcalde a la espera de que los técnicos municipales concluyan un informe que evaluará la seguridad de las instalaciones.

El ayuntamiento cerró recientemente las pistas de tenis a la espera del informe técnico y de la aprobación de una ordenanza que regule el uso de la instalación. Esta medida ha sido duramente criticada por los responsables del club que hasta ahora venía haciendo uso de las instalaciones municipales.

"Está haciendo negocio"

En esta línea, Ripoll recordó que el club “está haciendo negocio” a costa de unas instalaciones públicas, por lo que defendió la necesidad de regular el uso de las pistas “porque todos los vecinos tienen derecho a usarlas sin tener que pagar”.

Joan Ripoll lanzó un dardo envenenado a los responsables del club, a los que acusó de “tener un interés económico porque todo lo que organiza lo hace por negocio”.