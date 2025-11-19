Mujeres rurales del Pla de Mallorca alzan la voz: “Necesitamos relevo en la payesía”

La bodega Miquel Oliver de Petra ha sido el escenario de la I Jornada Dones Rurals del Pla promovida por la Manacomunitat del Pla para reconocer el trabajo de las mujeres del campo y visibilizar profesiones tradicionalmente masculinas dentro del sector primario. El encuentro ha reunido a tres voces destacadas: Pilar Oliver (Vins Miquel Oliver), Esperança Mora (Cooperativa Agrícola de Porreres) y Bàrbara Mesquida (Mesquida Mora). La profesora de la UIB Virginia Ferreiro ha sido la encargada de moderar la mesa redonda que sin ninguna duda ha puesto el foco en la importancia de reforzar el compromiso del consumidor con el producto local y el reto que supone el relevo generacional en el sector agrícola.

Un momento de la mesa redonda en la bodega Miquel Oliver. / R.F.

Bàrbara Mesquida ha sido contundente: “Necesitamos relevo, necesitamos gente en el mundo de la payesía”. De hecho, no ha dudado en manifestar un “tal vez los ciudadanos deberán contribuir y pagar por el trabajo que hacemos como conservadores del paisaje de Mallorca”. Así las cosas ha sentenciado que no se necesitan grandes políticas para favorecer el consumo de producto local. Para lograrlo bastan pequeños gestos: “20 euros son capaces de cambiar el mundo”. Por ello, ha emplazado a los consumidores a dedicar unos segundos a pararse a leer las etiquetas en los supermercados y comprar productos locales. Preguntada por sus sensaciones a la hora de estar en la viña, la responsable de Mesquida Mora no lo duda: “siento gratitud y responsabilidad”. “Gratitud porque hago lo que me gusta” y creo que las mujeres en el mundo de la agricultura tenemos la responsabilidad de poner de manifiesto que el sector agrario es el responsable de los alimentos y de la conservación de nuestro paisaje. Esperança Mora también ha reivindicado la importancia del campo mallorquín: “Hay que valorar el patrimonio que tenemos en foravila”.

Día de la Mujer Rural

La mesa redonda se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales que se celebra el 15 de octubre pero que por motivos de organización se ha celebrado este miércoles. Pilar Oliver ha recordado cómo ha cambiado el papel de la mujer enóloga. Lo ha hecho recordando una anécdota de sus inicios. “Es una mujer pero sirve” fue su carta de recomendación. “Hace 30 años ser mujer era una desventaja; hoy afortunadamente todo ha cambiado y se queda como una anécdota porque no hay ninguna diferencia por ser mujer”. Por su parte, Bàrbara Mesquida ha mostrado [entre risas] su “enfado” por ser invitada a una mesa redonda de mujeres. “Tenemos que ir más allá”. Además confesó que a ella le encanta ser “sa madona”. “A la pagesia mallorquina, sa madona era qui duia es maneig”, ha recordado. “Era quien mandaba. En la sombra pero mandaba. A mi me gustar dur es maneig. Si alguien llama y me pregunta por el gerente, siempre les digo som sa mandona”. Esperança Mora, por su parte, ha destacado el papel que tienen las féminas en el mundo de las cooperativas. "Llevo 39 años en este mundo y nunca me he sentido mal”.