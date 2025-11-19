El Govern busca una finca en Mallorca para destinarla a la experimentación agraria: el presupuesto son seis millones
Con la adquisición de esta finca, el Govern tiene como objetivo dotar al IRFAP de un espacio propio de investigación, innovación y formación, como tienen otros centros investigación de ámbito autonómico
El Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera (IRFAP) ha vuelto a abrir un concurso público para adquirir una finca rústica de un mínimo de 48 hectáreas en Mallorca, donde realizar experimentación agraria y ganadera, después de que la primera convocatoria quedara desierta. La conselleria de Agricultura ha informado que el primer procedimiento para comprar una finca se declaró desierto porque las ofertas presentadas no cumplían los requisitos de los pliegos.
El IRFAP no dispone de unos terrenos con las dimensiones y características necesarias para atender todas las necesidades de investigación en materia agraria, lo que condiciona el progreso en innovación y la transferencia de conocimiento al sector agroalimentario. Con la adquisición de esta finca, el Govern tiene como objetivo dotar al IRFAP de un espacio propio de investigación, innovación y formación, como tienen otros centros investigación de ámbito autonómico.
La nueva convocatoria, publicada en el BOIB del 13 de noviembre, prevé la adquisición de una finca en Mallorca con una superficie mínima de 48 hectáreas, de las que 20 deben ser de regadío.
El terreno debe combinar superficie agrícola para pruebas de cultivo y zonas de pasto adecuadas para experimentación ganadera, garantizando así la diversidad que requieren los proyectos de investigación.
El presupuesto máximo es de 6.000.000 euros, procedentes de los fondos del factor de insularidad, con un importe máximo de 47.238,73 euros por hectárea agrícola.
Para favorecer la concurrencia, en esta segunda convocatoria se han revisado algunos aspectos técnicos y administrativos, aunque manteniendo íntegramente el objeto del contrato.
Ofertas
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 16 de diciembre. Toda información se puede consultar la web del IRFAP: https://www.caib.es/sites/irfap/ca/adquisicio_de_finca_per_a_recerca_cex_5_2025 EFE
