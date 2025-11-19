El Consell invierte 180.000 euros en asegurar el talud que amenaza una calle de Fornalutx

El Consell de Mallorca ha puesto fecha a una vieja reivindicación ciudadana que generaba preocupación en Fornalutx desde 2019. El presidente Llorenç Galmés ha visitado este miércoles el municipio para anunciar el inminente inicio de las obras de refuerzo del talud del valle del torrente, una pared con riesgo de deslizamientos que se cierne sobre la calle Arbona-Colom y un aparcamiento muy utilizado por los vecinos y visitantes.

Esta intervención, con un presupuesto de unos 180.000 euros y un plazo de ejecución de unos cuatro meses, comenzará inmediatamente después de las fiestas de Navidad, dando así solución a un peligro latente. Galmés ha explicado que con este proyecto "damos solución a un problema que tiene el municipio", asegurando que el Consell "siempre está al lado de los pueblos de Mallorca y apoyamos sus peticiones y necesidades". La zona, que históricamente presenta tendencia a sufrir movimientos de tierra con lluvias intensas, necesitaba una actuación urgente, ya que los informes técnicos habían determinado que el sistema de malla de doble torsión instalado hace años era insuficiente para evitar desplazamientos de tierra.

El presidente Llorenç Galmés comenta el plano presentado este miércoles. / J.Mora

El proyecto, adjudicado este mes de noviembre, no solo prevé la limpieza y el desbroce de la zona, sino la sustitución y el refuerzo de la estructura de contención. La malla de doble torsión existente será parcialmente reemplazada por una nueva, que se complementará con una red de acero de alta resistencia anclada profundamente a la roca mediante anclajes pasivos de barra de acero y hormigón para fijar definitivamente el talud. Además, se mejorará el drenaje con la instalación de tubos de PVC acanalado con geotextil filtrante.

Al acto de presentación han asistido el alcalde de Fornalutx, Francesc Marroig, el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y el director insular de Infraestructuras e ITV, Rafel Gelabert. El Consell de Mallorca ha invertido en Fornalutx dos millones de euros en diversos proyectos.