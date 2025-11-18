El Tren de Sóller destinará toda la recaudación del jueves a Unicef

El Ferrocarril de Sóller se sumará, un año más, a la celebración del Día Mundial de la Infancia con un gesto solidario, y destinará íntegramente la recaudación de taquilla de este jueves a Unicef Comité Balears. Esta donación, fruto del undécimo año consecutivo de colaboración entre ambas entidades, tiene como objetivo apoyar el trabajo que desarrolla Unicef en la detección precoz de la desnutrición infantil aguda grave y el suministro de alimentos terapéuticos.

Cooperación

El acuerdo de cooperación busca facilitar a madres y niños la atención médica y nutricional esencial. Valentina Milano, presidenta de Unicef Comité Balears, ha expresado su agradecimiento por el compromiso continuado del Ferrocarril de Sóller, subrayando que estas colaboraciones son vitales para obtener los fondos necesarios que permiten desarrollar proyectos en países de bajos ingresos y apoyar a la infancia más vulnerable en un contexto donde la desnutrición continúa siendo un problema serio.

Por su parte, Óscar Mayol, presidente del Ferrocarril de Sóller, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que disfrute del viaje en este tren histórico, recordando que “con cada billete estarán contribuyendo a una causa solidaria” y ha destacado la importancia de “cooperar con los que más lo necesitan, especialmente con los niños, que son el futuro”.