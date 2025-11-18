“El tren eléctrico Palma-sa Pobla tarda más ahora que el diésel de hace diez años”

El diputado de Més Ferran Rosa ha denunciado este martes en sede parlamentaria el actual servicio de transporte público que prestan los autobuses interurbanos y el tren y ha acusado a la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad de “seguir empeorando” el día a día de los usuarios. A modo de ejemplo, Rosa ha dicho que "el actual tren eléctrico entre Palma y sa Pobla tarda más ahora quel el ferrocarril diésel de hace diez años" y ha reprochado que los nuevos horarios del tren no mejoran el servicio porque los viajeros de sa Pobla y Manacor “tardarán once y trece minutos más”, respectivamente, en llegar a su destino debido a la supresión de los trayectos semidirectos a pesar de que el Parlament “había votado a favor de reforzarlos”. Por este motivo, “el tren tarda más que los buses desde sa Pobla y Manacor, que sufren atascos”. También ha lamentado la falta de trenes nocturnos: “¿Cómo debe hacerlo una cajera del Mercadona que acaba su trabajo a las 22 horas, hay pueblos del Raiguer que solo dependen del tren, no tienen frecuencias de bus”.

En relación al servicio de transporte interurbano por carretera, el diputado de Més ha denunciado que los buses “van completamente llenos” tanto en verano como en invierno, porque “cuando no hay turistas el Govern elimina servicios”. A su entender, el transporte público “está a punto del colapso” porque a pesar de aumentar el pasaje, no pasa lo mismo con la oferta: “El servicio es peor, más lento y más incómodo”. Rosa ha instado al ejecutivo a “empezar ya el nuevo pliego de concesiones” porque “faltan buses, líneas, servicios y mejores horarios”.

Por su parte, el conseller José Luis Mateo ha replicado que le parece “lamentable” que Més reclame la mejora del tren cuando en Madrid su diputado Vicenç Vidal ha votado en contra de equiparar a Balears con Canarias para recibir inversiones en materia ferroviaria por parte del gobierno central. Mateo ha explicado que la nueva ley de Movilidad Sostenible aprobada el jueves en el Congreso incluye una disposición para garantizar la inversión ferroviaria en Canarias y que el PP había introducido una enmienda para beneficiar también a Balears, pero “el PSOE y el diputado de Més (integrado en el grupo parlamentario de Sumar) han votado en contra su inclusión”. También se ha referido a la gratuidad del transporte público en 2026, sobre el que “el Estado no cubre ni la mitad del coste total”, que el próximo año “superará los 150 millones que costó en 2024”.

En el turno de réplica, Ferran Rosa ha acusado al conseller de “llevar el discurso preparado desde casa” porque su contestación no se correspondía con la interpelación de Més y ha reiterado que los nuevos horarios del tren “empeoran el servicio”. También ha denunciado que el tren de sa Pobla “pierde usuarios debido a su mala gestión”.

Mateo, por su parte, ha afirmado que los nuevos horarios responden a una necesidad de adaptarlos a las condiciones actuales del servicio y que la supresión de los trenes semidirectos tiene el objetivo de “mejorar la puntualidad y fiabilidad” del transporte ferroviario. Ha añadido que a partir de ahora “ningún usuario tendrá que bajar en Marratxí para hacer transbordo” y ha compartido el interés en habilitar trenes nocturnos, aunque estos están condicionados a un aumento de personal de SFM.