Sóller inicia la restauración de las fuentes históricas del municipio

El Ayuntamiento de Sóller ha puesto en marcha una campaña con el objetivo de acometer los trabajos de restauración de las fuentes públicas del municipio, algunas de las cuales se han deteriorado notablemente con el paso de los años. Las obras, que ya han comenzado de inmediato, consisten en la rehabilitación integral de estos elementos catalogados como bienes patrimoniales para subsanar todos los desperfectos que presentan. Además, se instalarán nuevos grifos en algunas de ellas.

Los trabajos han comenzado por la fuente de la plaza de la Constitución y continuarán con la fuente ornamental que hay en la misma plaza. A continuación, será el turno de la fuente de la calle de Sa Lluna.

Valor

El concejal de Infraestructuras, Carlos Darder, ha destacado el valor del trabajo que realizará el Ayuntamiento de la mano de dos especialistas en piedra: Antoni Frías y Pep Jaume. Estos profesionales compaginarán sus tareas asignadas en el cementerio municipal con este encargo.

Esta campaña también servirá para eliminar todas las marcas que dejaron los carteles informativos colocados en las fuentes públicas durante la pandemia de COVID-19 en el año 2020.