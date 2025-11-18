Sant Antoni 2026: Las obrerías esperan un Sant Antoni masivo

Las obrerías de Sant Antoni ya han celebrado su tradicional cena de hermandad. Este acto sirve para intercambiar impresiones y dar inicio a la organización de los festejos en honor al santo anacoreta. Este año el encuentro tuvo lugar el viernes en Capdepera. Durante la velada, los representantes coincidieron en que 2026 será un año de gran afluencia de público, ya que el 17 de enero caerá en sábado. El hecho de que la festividad se celebre en fin de semana facilitará los desplazamientos, especialmente de los jóvenes que estudian fuera de la isla.

Foto de familia de los dimonis de Sant Antoni. / Biel Capó

Al acto, organizado por la obrería de Capdepera, asistieron 87 representantes de las obrerías de Manacor, Artà, Capdepera, sa Pobla, Son Servera, Sant Llorenç, Porto Cristo, la Colònia de Sant Pere y sa Coma, esta última incorporándose por primera vez al grupo de obrerías.

Los asistentes fueron obsequiados con un libro titulado Sant Antoni i dos dimonis per un enfony, que recoge las crónicas informales de una tradición santantoniera gabellina entre 2005 y 2011, escritas por el gabellí Biel Torres.

La próxima cita será en el mes de noviembre del año próximo, en Sa Pobla.