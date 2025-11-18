FIESTAS POPULARES
Sant Antoni 2026: Las obrerías esperan un Sant Antoni masivo
Como cada mes de noviembre, casi un centenar de representantes celebran una cena de hermandad que marca el pistoletazo de salida a la organización de los festejos en honor al santo anacoreta
El hecho que la festividad se celebre en fin de semana facilitará los desplazamientos de los jóvenes que estudia fuera de la isla
Las obrerías de Sant Antoni ya han celebrado su tradicional cena de hermandad. Este acto sirve para intercambiar impresiones y dar inicio a la organización de los festejos en honor al santo anacoreta. Este año el encuentro tuvo lugar el viernes en Capdepera. Durante la velada, los representantes coincidieron en que 2026 será un año de gran afluencia de público, ya que el 17 de enero caerá en sábado. El hecho de que la festividad se celebre en fin de semana facilitará los desplazamientos, especialmente de los jóvenes que estudian fuera de la isla.
Al acto, organizado por la obrería de Capdepera, asistieron 87 representantes de las obrerías de Manacor, Artà, Capdepera, sa Pobla, Son Servera, Sant Llorenç, Porto Cristo, la Colònia de Sant Pere y sa Coma, esta última incorporándose por primera vez al grupo de obrerías.
Los asistentes fueron obsequiados con un libro titulado Sant Antoni i dos dimonis per un enfony, que recoge las crónicas informales de una tradición santantoniera gabellina entre 2005 y 2011, escritas por el gabellí Biel Torres.
La próxima cita será en el mes de noviembre del año próximo, en Sa Pobla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Bochorno, escopetas y sobrasadas XL: la otra cara del Dijous Bo 2025
- SFM elimina los trayectos rápidos desde Manacor y sa Pobla a partir del lunes
- Los propios trabajadores destaparon el descuadre en las nóminas del Ayuntamiento de Deià
- La renuncia de sa Pobla al mar es más antigua de lo que se creía
- La nueva ley agraria de Baleares, a examen: Los agricultores de Mallorca podrán alojar hasta diez turistas en sus fincas
- Baleares no confina las aves de corral por la gripe aviar y prohíbe los mercados y certámenes ganaderos desde este lunes
- Dijous Bo 2025 | “El Dimecres Bo es nuestro día”: Inca vive su jornada más auténtica entre amigos y tardeos
- Relevo generacional en el puerto de Cala Rajada: “Antes desaparecerá la pesca profesional por falta de pescadores que de pescado”