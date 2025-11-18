Ya hay fecha para el encendido de torres en Mallorca en favor de los derechos humanos

Ya hay fecha para el encendido de las torres defensivas de Mallorca en favor de los derechos humanos. Será el 31 de enero de 2026. El reto que se fijan los organizadores en esta décima edición es alcanzar las 100 localizaciones.

El Fons Mallorquí de Cooperació, el Consell de Mallorca y Amnistia Internacional han presentado los detalles de esta nueva edición de la iniciativa, que cada año ilumina puntos estratégicos del litoral y del interior de la isla. El objetivo es reafirmar el compromiso colectivo con la defensa de los derechos humanos, de la dignidad y de la acogida. Así lo recoge el manifiesto que se leerá en cada una de las torres, atalayas o talayots participantes que sin ninguna duda también es una clara “una oportunidad para poner en valor nuestro patrimonio y para recordar que estos espacios históricos también pueden simbolizar valores que compartimos como sociedad”. Son palabras de la directora insular de Patrimoni, Maribel Arnau.

La gerente del Fons Mallorquí de Cooperació, Catalina Socies, ha confesado que este año confían en llegar a las 100 localizaciones, porque “cada atalaya, torre o hito encendido es un recordatorio de que la dignidad y los derechos humanos deben estar siempre en el centro”. Desde el grupo motor de voluntarios de l’Encesa de Torres, Talaies i Talaiots pels Drets Humans a la Mediterrània, Josep Lluís Pol ha incidido en que “la base que ha hecho que el encendido funcione, año tras año, es la implicación de toda la ciudadanía de Mallorca”. Carlos Martín, miembro de Amnistia Internacional, ha concluido “que esta iniciativa es un referente, ya que año tras año ha sumado otros lugares del territorio y se ha replicado en el País Vasco, Andalucía o incluso Canarias, entre otros”.

Presentación del cartel del encendido de torres que tendrá lugar el 31 de enero. / Fons de Cooperació

Inicios

L’Encesa celebra su décimo aniversario. La iniciativa comenzó en Mallorca en 2016 y estuvo impulsada por un grupo de docentes del IES Marratxí que querían recuperar la conexión visual entre las antiguas torres de defensa. Aquel primer año, sin saberlo, coincidió con el IV centenario de la muerte de Joan Baptista Binimelis, matemático y creador del sistema histórico de señales de humo y fuego. Con el apoyo de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX, la iniciativa nació con voluntad de recreación histórica. Con el tiempo, sin embargo, y ante las realidades migratorias del Mediterráneo, la iniciativa se ha convertido también en un gesto de reflexión y compromiso humanitario: imaginar que la luz que se alza desde cada atalaya indica el camino hacia un puerto seguro para todas las personas que buscan protección.

Los organizadores han invitado a la sociedad a sumarse al encendido el próximo 31 de enero de 2026 y a mantener así “viva la llama comunitaria que reivindica una sociedad más justa, más humana y más comprometida con los derechos fundamentales”. Una de las novedades de este año es que las entidades pueden firmar el manifiesto a través de un formulario web. El manifiesto, que se puede firmar hasta el día 21 de enero de 2026, reivindica que desde cada torre, atalaya y talayot se difunda un mensaje alto y claro:” los derechos humanos no se negocian. no son una opción ni un privilegio. son la base de nuestro pacto social y de nuestra dignidad colectiva”.