Una futura planta de baterías para almacenar energía en suelo rústico de Santa Maria provoca el rechazo vecinal

Mallorca suma un nuevo foco de descontento vecinal con un proyecto de planta de almacenamiento de energía con baterías. La asociación Amics de la Vall de Coanegra ha advertido del impacto que tendría una instalación de este tipo que se plantea entre Consell y Santa Maria, afectando “el paisaje tradicional” que existe entre ambas poblaciones.

La conselleria de Empresa, Autónomos y Energía del Govern ha sacado a información pública la declaración de interés estratégico del proyecto Laurea BESS III Energy, que se situaría en una parcela con una superficie de 2.712 metros cuadrados, en el polígono 3, parcela 33, de Santa Maria, según recordaron desde este colectivo.

Las objeciones expuestas por Amics de la Vall de Coanegra son numerosas, empezando por el hecho de que, a su entender, la planta carece de un “interés público que justifique el tratamiento de industrial estratégico”. “Es una actividad privada y especulativa con ánimo de lucro, sin proceso productivo y sin creación de puestos de trabajo”, aseguraron.

De igual forma, argumentaron que implicaría un uso “improcedente” del suelo rústico común, “que debería destinarse exclusivamente a usos agrícolas, ganaderos o forestales”. Recordaron además que, para su autorización, harían falta una declaración de interés general y el informe territorial preceptivo del Consell de Mallorca.

Sin informes municipales, advierten

El colectivo alertó igualmente de que se estarían “usurpando” las competencias del Ayuntamiento de Santa Maria en materia de planificación urbanística, ya que, en su opinión, no existe “ningún informe favorable ni autorización de la comisión de gobierno o del alcalde”.

Un punto en el que incidieron desde la plataforma fue en que la infraestructura comportaría la posibilidad de “riesgos significativos de explosión y de incendio, con emisión de gases tóxicos y contaminación química de acuíferos con posibles consecuencias irreversibles sobre el entorno natural”.

Unos riesgos que, según la plataforma vecinal, no se recogen por parte de los promotores en ningún plan de emergencia o evacuación en caso de que se produzca un accidente.

"No a industrializar el suelo rústico"

“La transición energética no puede servir de excusa para industrializar el suelo rústico. Necesitamos una planificación que priorice el autoconsumo, la generación distribuida y el aprovechamiento de suelos ya transformados, como polígonos industriales o áreas logísticas”, apuntaron desde Amics de la Vall de Coanegra.

A modo de conclusión, reclamaron que se rechace este proyecto de planta BESS, siglas en inglés de Battery Energy Storage Systems (Sistema de Almacenamiento de Energía con Baterías). No sólo expresaron su oposición a esta planta concreta, sino contra la proliferación de estas instalaciones “sin planificación ni interés público”.

El caso de Pollença

En las últimas semanas, otro proyecto de construcción de una planta de baterías de litio en Pollença ha provocado igualmente el rechazo vecinal. El Ayuntamiento de Pollença ha presentado alegaciones contra la planta, al tiempo que se han recogido más de 8.000 firmas ciudadanas en contra en pocos días. Además del Ayuntamiento, entidades ecologistas como GOB o Arrels Marines también han alegado contra la planta, así como numerosos vecinos y vecinas a título particular.

En Andratx, el mes pasado, la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía del Govern abrió el trámite de información pública para la solicitud de autorización administrativa previa, declaración de impacto ambiental y reconocimiento de interés industrial estratégico de un conjunto de proyectos de almacenamiento de energía con baterías (BESS). La planta se ubicaría en las inmediaciones de la actual desaladora de Camp de Mar, que está al lado de la autovía Palma-Andratx.

El proyecto, que oficialmente se conoce como agrupación ‘Andratx’, incluye un total de 19 instalaciones independientes bajo diferentes denominaciones comerciales —como BESS Capella, BESS Polaris, BESS Sirius y BESS Tucana— promovidas por diversas sociedades vinculadas (Capella Batteries SL, Polaris Batteries SL, Sirius Batteries SL y Tucana Batteries SL).