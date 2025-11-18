La 'escoleta' de Valldemossa seguirá abierta tras el acuerdo entre el Ayuntamiento y la concesionaria

Fin de la incertidumbre. La 'escoleta' municipal de Valldemossa seguirá abierta, después de que el Ayuntamiento haya llegado a un acuerdo con la actual entidad concesionaria, Associació Òmnium Educatiu, para proseguir con el servicio mientras se prepara la nueva licitación.

Así lo ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa difundida este martes, sólo un día antes del cierre anunciado por el concesionario, cuyo contrato se estaba prorrogando desde hace años en medio de un "desequilibrio económico" contractual que había provocado varios periodos de impago a la plantilla de trabajadoras.

"Las gestiones realizadas garantizan la continuidad del servicio, asegurando que nuestros pequeños continúen disfrutando de un centro educativo, como hasta ahora han hecho", argumentó el regidor de Educación, Cultura y Patrimonio, Kiko Marín.

"Soy consciente de que he de continuar trabajando para que la nueva adjudicación del servicio sea una realidad, así como para mejorar las instalaciones que, sin duda, deben ser seguras y acogedoras", agregó Marín, quien agradeció la "comprensión, paciencia y apoyo" por parte de las familias del centro."

"Me sabe mal que la situación haya tenido que arribar hasta este punto, creando momentos de angustia, inquietud y preocupación. Juntos seguimos adelante, cuidando y acompañando a nuestros niños en esta etapa tan importante de sus vidas", concluyó en su comunicado.

Manifestación vecinal

La semana pasada, una manifestación, en la que participaron más de 200 personas, recorrió las principales calles de Valldemossa en dirección a la sede del Ayuntamiento valldemossí para reclamar una solución inmediata. Allí hubo gritos contra el gobierno municipal encabezado por el alcalde Nadal Torres.

Los manifestantes llevaban pancartas con lemas como ‘Valldemossa, les escoletes es cuiden, no es tanquen’ y ‘Prou excuses de mal pagador’.