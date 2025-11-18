Consulta los principales actos de la Festa del Vi Novell de Santa Maria

Con motivo de la celebración de la tradicional Festa del Vi Novell, Santa Maria empieza este fin de semana los actos festivos que concluirán el 30 de noviembre. Este viernes, día 21 de noviembre, el telón de la Festa del Vi Novell se levantará en el Celler Jaume de Puntiró con la una actuación del Màgic Cloquell. El sábado, día 22, a partir de las diez de la mañana tendrá lugar la Penjada del Brot de Pi, que indica que en los cellers ya está disponible el Vi Novell. Habrá diada infantil, cuentacuentos y música en directo en la Plaça de la Vila. A las 20 horas, tendrá lugar el concierto de Santa Cecília en Ses Cases des Mestres.

El jueves 27 estará dedicado al microteatro en la Plaça de la Vila a cargo de la compañía Myotragus Teatre mientras que el viernes 28 en Ses Cases des Mestres, a partir de las 20 horas, se celebrará la ceremonia de entrega del “Guardó del Brot de Pi”.

Gran celebración

El sábado 29 de noviembre tendrá lugar la gran celebración de la “Festa del Vi Novell”, con una ruta vinícola por las antiguas bodegas de la localidad y jornada de puertas abiertas en los cellers del pueblo. Habrá diversas actuaciones a lo largo del día, que concluirán con la fiesta en la Plaça de la Vila, con la tradicional exposición de los expositores de las bodegas, así como de bares, restaurantes y asociaciones del municipio. La muestra estará animada con actuaciones musicales. El punto de reunión del día 30 será en las bodegas Macià Batle, con un concierto y una degustación de vinos de las bodegas de la localidad.