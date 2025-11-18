El Consell de Mallorca destinará 54 millones en inversiones municipales entre 2026 y 2027

El Consell de Mallorca ha unificado las subvenciones de proyectos de obras y servicios que concede a los ayuntamientos y destinará 54 millones de euros para los años 2026-2027, lo que permitirá a los consistorios una mayor planificación de las inversiones y simplificar trámites administrativos. El presidente insular, Llorenç Galmés, acompañado de la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha presentado a los alcaldes esta propuesta durante la celebración este martes de la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas de la legislatura, en el Centre Cultural Espai 36 de Sant Llorenç des Cardassar.

En concreto, se destinarán 40 millones de euros al Plan de Obras y Servicios (POS) 2026-2027 para impulsar la mejora de las infraestructuras y de los servicios de todos los ayuntamientos de Mallorca; 4 millones a los Planes de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PAESC), y otros 10 millones a mejorar las infraestructuras del Ciclo del agua y el aprovechamiento del suministro urbano de agua potable. Galmés ha señalado que "esta simplificación en la tramitación de subvenciones agrupará a las tres grandes líneas de ayudas que ya están consolidadas, destinadas a los ayuntamientos y entidades locales menores, como son el Plan de Obras y Servicios, el PAESC y las inversiones en el Ciclo del agua, lo que permite a los propios ayuntamientos decidir a qué proyectos de mayor envergadura destinan estos fondos".

Recortes

Por su parte, los alcaldes socialistas que han participado en la asamblea han denunciado el "paso atrás" por parte del Consell, con un descenso en la dotación del plan de obras y servicios (POS) y del plan de acción para la energía sostenible y el clima (PAESC), de 26 a 24 millones.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha alertado de que el presidente del Consell, Llorenç Galmés ha ofrecido como novedad dos partidas de 500.000 euros para temas de bienestar animal y mantenimiento de caminos rurales, pero no ha dicho que "salen de la bajada de un millón de euros de la convocatoria del POS, y otro millón de las subvenciones del PAESC". Esta última convocatoria queda recortada en un 33 % sobre este año, "debido a la deriva ideológica de los negacionistas del cambio climático que gobiernan en el Consell", ha dicho Moreno, que considera el recorte "una concesión más de Galmés a sus socios, para poder aprobar el presupuesto".

El PSOE de Mallorca critica que el Consell de Mallorca diga que aportará 54 millones, sumando las convocatorias de subvenciones previstas para 2026 y 2027 y otros gastos en los municipios, cuando tanto las dotaciones para las subvenciones del POS y del PAESC de 2026 descienden en 2 millones.

Por su parte, el PP ha reivindicado el carácter municipalista del Consell de Mallorca. Los 'populares' han subrayado que la asamblea llega en un momento "clave" en el que la institución insular ha desplegado "el mayor paquete" de inversiones municipalistas en los últimos años. El alcalde de Maria de la Salut y presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), Jaume Ferriol, ha considerado que "la diferencia es evidente", subrayando que el Consell "ha vuelto a ser el ayuntamiento de los ayuntamientos" y que estos últimos "lo notan".