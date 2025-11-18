Alcúdia deniega la legalización del botel Alcudiamar pero avala el uso hotelero

El Ayuntamiento de Alcúdia firmó el pasado 12 de noviembre una resolución mediante la que desestima la licencia de legalización de las obras ilegales ejecutadas por el Botel Alcudiamar, aunque avala la actividad turística que desarrolla el puerto deportivo en base a una licencia concedida en el año 2000 para habilitar una escuela de vela y un aparthotel destinado a navegantes.

El GOB ha celebrado este martes la resolución municipal porque confirma los argumentos del grupo ecologista en el sentido de que las obras ejecutadas por Alcudiamar S.L. “eran ilegales y se hicieron sin un título habilitante” y que algunos de los edificios del complejo “no tienen uso hotelero admitido, tal y como han acreditado de forma reiterada los informes técnicos y jurídicos municipales”. El GOB recuerda además que la autorización turística con la que pretendía ampararse la empresa “fue declarada nula por sentencia firme del TSJB en 2022” a raíz de un recurso presentado por la entidad ecologista y que las actuaciones de reforma y ampliación “no cuentan con la autorización preceptiva de la Autoridad Portuaria”.

El grupo ecologista afirma que la decisión del Ayuntamiento “confirma la posición jurídica y ambiental histórica del GOB, que siempre ha denunciado la imposibilidad de habilitar un uso hotelero en el dominio público portuario fuera de los supuestos excepcionales que marca la legislación estatal”. Por ello, reclama la “ejecución inmediata de la sentencia” que ordena la clausura de la actividad turística ilegal, así como la “restauración completa del dominio público portuario afectado por las obras” y que “se pare el intento de normalizar los usos hoteleros en el puerto”, ya que es contrario a la normativa de puertos, a la ley de costas y a los valores ambientales de la bahía de Alcúdia.

Fuentes jurídicas del GOB han explicado que la entidad reclamará ahora al departamento de Turismo del Consell de Mallorca que deje sin efecto la declaración responsable presentada por Alcudiamar para “seguir con la actividad turística sin contar con plazas”, ya que esta declaración “afirma que Alcudiamar es un centro náutico con alojamientos”, lo que “no concuerda en absoluto con la licencia municipal de 2000, que no contempla ninguna actividad turística” y se basa en la ley de Puertos Deportivos de 1969 que “permitía habilitar alojamientos para tripulantes, pero no plazas turísticas”.

Por su parte, la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares (PP), ha confirmado a este diario que el Ayuntamiento “ha resuelto en contra de la legalización porque así lo dicen los informes técnicos y jurídicos” de la institución municipal y matiza que esta resolución “no es firme”, ya que “la ley otorga los correspondientes recursos para continuar con el procedimiento administrativo”. En caso de que la resolución llegue a ser firme, “ya se reinicará el expediente sancionador”.

En cualquier caso, el equipo de gobierno de Alcúdia (PP, Vox y UxA) está totalmente a favor de que Alcudiamar mantenga la actividad turística. Linares explica que el pleno municipal ya declaró en enero de 2013 que esta actividad es de interés estratégico para el municipio debido a su “papel activo en el desarrollo de la economía local y la positiva repercusión en relación al pueblo”.

De hecho, en el último pleno municipal celebrado el pasado jueves se evidenció la postura favorable de la gran mayoría de partidos al mantenimiento de la actividad turística en Alcudiamar a raíz de una moción presentada por la edil de Unides Podem que instaba a la alcaldía a denegar la licencia de legalización de las obras de reforma, ampliación y mejoras del Botel Alcudiamar.

A pesar de que la alcaldesa había firmado el día antes la resolución denegatoria, y así lo reconoció en el pleno, Linares afirnó que se está a la espera de que los “procedimientos administrativos correspondientes” tanto con el Ayuntamiento como con la Autoridad Portuaria para que Alcudiamar pueda obtener el uso hotelero “se resuelvan lo antes posible”. La alcaldesa aseguró compartir totalmente la opinión del PSOE sobre este asunto, ya que antes el portavoz socialista Joan Gaspar Vallori defendió totalmente el mantenimiento de la actividad turística de Alcudiamar porque de esta forma “mejora la calidad del municipio” y recordó que cuando este partido tenía la alcaldía “se admitió el uso turístico y hotelero” del puerto deportivo.

“Las obras son totalmente legalizables”, apuntó Vallori, quien añadió que la Autoridad Portuaria está trabajando para “reinstaurar la actividad hotelera” en Alcudiamar porque “es buena para el municipio”. Todos los partidos con representación plenaria, incluido Més, votaron en contra de la moción de UP y, en consencuencia, a favor de mantener el uso hotelero en el puerto deportivo del Port d’Alcúdia.