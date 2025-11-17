Sóller “sacrificará” una plaza pública para construir dos bloques de 24 viviendas de protección oficial

El Ayuntamiento de Sóller cederá la actual plaza de les Teixidores (hoy utilizada como aparcamiento municipal con capacidad para unos 90 vehículos) que desaparecerá para dar paso a la construcción de dos bloques de viviendas de protección oficial (VPO).

El terreno, de 3.239 metros cuadrados, será cedido al Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi), que ya ha empezado a redactar el anteproyecto del conjunto residencial. El proyecto contempla la edificación de 24 viviendas de protección pública, además de locales comerciales, aparcamientos en planta baja y una reurbanización integral del espacio público. La iniciativa supondrá una transformación completa de la zona, ya que el solar, actualmente calificado como espacio libre, pasará a tener uso residencial según lo previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller.

El futuro conjunto se articulará en dos bloques: el bloque A, con 18 viviendas distribuidas en planta baja y dos alturas (más porches habitables), alcanzará una altura máxima de 11 metros y contará con un aparcamiento de unas 30 plazas con acceso desde la calle Adela Oliver Llinàs. El bloque B, más pequeño, albergará 6 viviendas en planta baja y dos pisos, con una altura máxima de diez metros y locales comerciales en la planta inferior.

La edificación total será de unos 2.520 metros cuadrados para el bloque A y 720 metros para el bloque B, mientras que la superficie de urbanización exterior rondará los 2.429 metros cuadrados.

El proyecto prevé una superficie edificada de 2.430 metros cuadrados para viviendas, 630 metros para aparcamientos y 180 metros cuadrado para locales comerciales, con un presupuesto de ejecución máximo que rondará los siete millones de euros.

El Ibavi ha establecido que aproximadamente el 50% de las viviendas sean de un dormitorio, el 40% de dos dormitorios y el 10% de tres dormitorios, con superficies útiles máximas de 75 y 90 metros cuadrados respectivamente. Todos los dormitorios serán dobles para favorecer la flexibilidad de uso.

Vista de la plaza de les Teixidores. / Joan Mora

Integración arquitectónica

La integración arquitectónica con el entorno será uno de los aspectos más delicados del proyecto, ya que el solar linda con la Fàbrica Nova, edificio histórico construido en 1907 y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018. Por ello, el diseño de los nuevos edificios deberá respetar la volumetría, las fachadas y las visuales de este conjunto industrial emblemático que el Consell de Mallorca tiene en vías de adquisición para su transformación en un museo textil. Además, debido a la proximidad del Torrent de Fornalutx, no se permitirán viviendas en planta baja ni aparcamientos subterráneos por riesgo de inundación.

El nuevo espacio público resultante de la urbanización prevé la creación de dos plazas diferenciadas: una “plaza dura”, apta para pequeños eventos, situada en la intersección de las calles Romaguera y Adela Oliver Llinàs, y una “plaza verde”, más natural y permeable, junto al cauce del torrent, donde actualmente se encuentra el parque infantil. También se mantendrán unas 25 plazas de aparcamiento en superficie, principalmente en el perímetro de la calle Romaguera.

Con esta cesión, el Ayuntamiento de Sóller quiere incrementar el parque público de viviendas que se sumarán a las once que se edificarán en el antiguo cine Fantasio y las diez previstas en el edificio del Hospital.