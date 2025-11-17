Re[Vi]ure Es Sindicat: el proyecto ganador que transformará el histórico edificio de Felanitx

Re[Vi]ure Es Sindicat es la propuesta de cinco jóvenes arquitectos de Mallorca que ha ganado el prestigioso concurso internacional EUROPAN para la rehabilitación del histórico edificio de Felanitx. Así, la propuesta de reforma de Aina Perelló, Arnau Carbó, David Perelló, Francisca Gual y Sergi Pérez contempla un equipamiento multifuncional con un centro de creación cultural y artística, una zona expositiva dedicada a la memoria del pasado como bodega, así como un laboratorio de gastronomía del producto local, con tienda y restaurante, y también la incorporación de vivienda cooperativa y de vivienda pública para ciudadanos residentes en Felanitx.

Reproducción de cómo quedará Es Sindicat tras su rehabilitación. / CAIB

El jurado del concurso ha valorado la propuesta de conectar los espacios naturales con los urbanos, mediante elementos propios del entorno natural, como la replantación vegetal, la recuperación de la fauna, la activación de sistemas hídricos o la implementación de cultivos; y la conexión de Es Sindicat con la trama urbana de Felanitx. Asimismo, ha tenido en cuenta para su veredicto los usos que plantea la propuesta para recuperar las actividades reales y regulares del edificio, no solo vinculadas a la actividad museística o turística, con el fin de conseguir un equilibrio entre profesionales, artistas, usuarios habituales y visitantes.

Así, el proyecto de los cinco arquitectos mallorquines plantea la recuperación del edificio para convertirlo en un gran equipamiento multifuncional que combine diversos usos públicos. La propuesta mantiene la esencia de las actividades originales vinculadas a la producción, al tiempo que incorpora nuevas funciones destinadas a transformar Es Sindicat en un destacado centro de creación cultural y artística. La recuperación del edificio industrial se entiende desde una perspectiva contemporánea, con nuevos usos, respetando su estructura y su valor simbólico. De este modo, habrá espacios para la creación artística y salas de proyección, así como otros espacios para exposiciones temporales de los artistas.

Interior de Es Sindicat de Felanitx. / CAIB

Zona expositiva

Las naves de fermentación, donde se conservan las grandes tinas de hormigón, se transformarán en áreas expositivas dedicadas a recordar el pasado del edificio como bodega. También albergarán contenidos museográficos que explicarán los procesos de vinificación, además de una sala de conferencias preparada para acoger distintos actos.

Las naves laterales acogerán el Laboratorio de Gastronomía de Proximidad, junto con una tienda y un restaurante. Será un ámbito destinado a mostrar y poner en valor los productos obtenidos en las zonas verdes productivas, así como otros alimentos y vinos locales vinculados a la tradición mallorquina y a la identidad agrícola y vitivinícola del territorio.

En la sala de la almàssera se habilitará un laboratorio y un centro de formación orientado a los materiales arquitectónicos. El proyecto incorpora además una zona residencial cooperativa que contempla la construcción de vivienda pública para residentes, basada en un sistema constructivo industrializado que permitirá crear unidades habitacionales y áreas comunes. Las fachadas se adaptarán para asegurar privacidad y calidad de vida.

Las zonas exteriores se convertirán en un gran ámbito público diseñado como prolongación del mosaico agrícola del municipio. Se recuperarán trazas históricas y se crearán caminos que enlazarán el núcleo urbano con las montañas. También se pondrá en valor la flora y fauna endémicas y se incluirán huertos vecinales destinados al cultivo de alimentos y hierbas mallorquinas, abastecidos con agua de lluvia recogida. Las superficies permeables facilitarán la infiltración del agua, favoreciendo así la gestión natural del ciclo hídrico.

A partir de la propuesta ganadora, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura del Govern trabajará de forma coordinada con el equipo redactor, el Consell de Mallorca ( propietario del inmueble) y el Ayuntamiento de Felanitx para avanzar en el contenido y las directrices de intervención de la propuesta con el objetivo de poder disponer de un proyecto técnico que sea la base de la futura ejecución de las obras.

En relación con el inicio de estos trabajos, el Comité Nacional de EUROPAN España mantendrá a principios de diciembre una primera reunión de trabajo en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana entre los equipos premiados de todos los emplazamientos españoles y los organismos públicos representantes de estos emplazamientos, a fin de establecer las bases de los trabajos que se emprenderán como consecuencia de la decisión del jurado.