Investigación

Presentan el primer estudio integral sobre el mosquito de las algarrobas y las alcaparras en Mallorca

La obra ha sido escrita por Joan Rallo i Garcia, reconocido investigador galardonado con el Premio Ramon Llull del Govern por su trayectoria científica

El estudio de Joan Rallo i Garcia ha sido presentado este lunes

El estudio de Joan Rallo i Garcia ha sido presentado este lunes

Redacción Part Forana

El Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de Balears (IRFAP), organismo que depende de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, ha presentado este lunes el libro que recoge el primer estudio completo realizado en Mallorca sobre el mosquito de las algarrobas y las alcaparras (Asphondylia gennadii).

La obra, escrita por Joan Rallo i Garcia, reconocido investigador galardonado con el Premio Ramon Llull del Govern de Balears por su trayectoria científica, se ha publicado con la colaboración del IRFAP.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, destacó la trayectoria de Joan Rallo. «Su bagaje es impresionante y su trabajo es admirable. Es un ejemplo de compromiso con un sector primario que necesita más investigación y más innovación», ha señalado.

El estudio documenta por primera vez la presencia, la biología y el ciclo del mosquito en la isla, así como las plantas hospedadoras que utiliza, los daños que provoca en algarrobos y alcaparros, y la interacción con otras especies, como la mosca de las alcaparras (Capparimyia savastani), según informó el Ejecutivo autonómico.

Semillas de algarrobas

En este sentido, el autor ha reconocido que la investigación surgió por casualidad, cuando decidió plantar semillas de algarrobas hermafroditas en su finca. «Un día me di cuenta de que las hojas estaban picadas. Envié las muestras a la Conselleria y el laboratorio confirmó la presencia de un insecto y tres parasitoides», explicó.

Según esta obra, el mosquito Asphondylia gennadii es una plaga emergente en Balears, con impacto en algarrobos y alcaparros.



"Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de seguir investigando su ciclo biológico, su distribución y las posibles medidas de gestión, especialmente en un contexto de cambio climático, que puede afectar los patrones de floración y fructificación de las plantas hospedadoras, y por la presencia de especies invasoras que pueden competir con el mosquito o alterar el equilibrio ecológico de algarrobos y alcaparros", explicó la Conselleria, en un comunicado.

