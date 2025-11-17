Fin del centro modular de Can Cirera Prim: Colocan la primera piedra del nuevo CEIP de sa Pobla

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha colocado la primera piedra del nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de Sa Pobla, que dará respuesta a las necesidades educativas del municipio. La presidenta Prohens y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, han colocado este lunes la primera piedra del nuevo CEIP de Sa Pobla. Al acto también han asistido el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, el alcalde de Sa Pobla, Biel Ferragut, así como representantes municipales del Ayuntamiento y miembros de la comunidad educativa.

Un momento de los parlamentos durante el acto de colocación de la primera piedra del nuevo CEIP de sa Pobla. / CAIB

Prohens ha destacado que "este Govern tiene como prioridad dotar a los alumnos y a los docentes de espacios dignos, modernos y adaptados a las necesidades educativas actuales". De este modo, han asegurado desde el Govern, el objetivo es que el nuevo CEIP permita poner fin a la situación provisional del centro modular de Can Cirera Prim y ofrecer una infraestructura estable y de calidad.

El proyecto prevé un edificio principal con planta baja y dos plantas que acogerán seis aulas de educación infantil, 12 de primaria y un aula de Unidad Específica en Centro Ordinario (Uecco), además de espacios complementarios y servicios. El centro tendrá capacidad para 450 alumnos y siete plazas UEECO. Un segundo bloque perpendicular al edificio principal albergará el área de administración, el comedor y el gimnasio.

La parcela, de 11.730 metros cuadrados, ha sido cedida por el Ayuntamiento de Sa Pobla y contará con accesos desde el Camí de Can Gaieta y la calle Bartomeu Siquier. El presupuesto de la obra es de 7.585.334,91 euros y el plazo de ejecución es de 18 meses, con previsión de apertura para el curso 2027-2028.

Este proyecto se integra dentro del Plan de Inversiones Educativas de la Conselleria de Educación y Universidades, enmarcado en la iniciativa 'Illes en Transformació', que tiene como fin modernizar y ampliar la red de infraestructuras educativas en todas las Baleares.

Con esta actuación, el Govern da respuesta a una demanda histórica de la comunidad educativa de sa Pobla y reafirma su apuesta por una educación pública de calidad.

El conseller Antoni Vera junto a un grupo de alumnos. / CAIB

Otras inversiones

Por otro lado, durante el acto, la presidenta del Govern ha recordado otras inversiones públicas que se están llevando a cabo en el municipio de Sa Pobla, destacando por ejemplo, en materia del ciclo del agua, las obras de construcción de los muros en el torrente de Sant Miquel, la ampliación de la EDAR de Sa Pobla, y la conexión del municipio con la red de alta.

Asimismo, Prohens se ha referido a la apuesta por tener un municipio de Sa Pobla "más y mejor conectado", para lo cual ha asegurado que se están "escuchando todas las alegaciones, no solo del Ayuntamiento, si no de todos los vecinos, también en los nuevos proyectos de tren y de líneas de autobús".

Además, la presidenta ha recordado que "el municipio contará con la promoción de ocho nuevas viviendas de protección pública", para acceder a los cuales se pedirá, "en consenso con la corporación municipal", una residencia legal "mínima de cinco años".

Y, con todo, hace unas semanas se anunció el proyecto de ampliación de la residencia pública Huialfàs, "que permitirá duplicar la capacidad actual del centro y modernizar los espacios para adaptarlos a un modelo integral centrado en la persona", ha dicho.