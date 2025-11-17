Cambios de usos por necesidad

El déficit de viviendas y las dificultades por acceder a las desocupadas empieza a pesar de lo lindo sobre las instituciones, especialmente los ayuntamientos que, en este aspecto, acumulan muchos deberes pendientes. A fuerza de presiones, algunos comienzan a reaccionar con nuevos proyectos de las tantas veces denostadas viviendas de protección de oficial, convertidas ya en necesidad, urgentes en base a dos factores galopantes, la presión demográfica y el desenfreno de los precios. Sóller puede ser un caso paradigmático de cuanto ocurre, impulsado aún más por la calidad paisajística de la Vall y el aprecio turístico. Entre otras muchas peculiaridades, Sóller también tiene una plaza que no es. Aunque está etiquetada como tal con la denominación de Teixidores, es en realidad un espacio libre que se usa como aparcamiento. Estacionar, otro problema grave y muy solleric, aunque no exclusivo.

El hecho es que el Ayuntamiento ha ideado reconducir estos 3.239 metros cuadrados hacia usos residenciales con dos bloques que darán cabida a un conjunto de 24 viviendas de protección oficial. Habrá que ir con tacto y asegurar la integración arquitectónica con el entorno que se anuncia porque los edificios se levantarán en el linde del torrente de Fornalutx y junto a la Fábrica Nova, tanto tiempo aletargada y que ahora parece que el Consell adquirirá, después de muchas demoras, para convertirla en museo textil.

Viviendas de tutela pública en un entorno singular, la exclusividad no tiene porqué ir siempre asociada al lujo caro, aunque sí conviene que lo haga el buen gusto. La viviendas de Teixidores podrán sumarse a los proyectos menores del antiguo cine Fantasio y del edificio del Hospital, con lo que Sóller dará un buen impulso a su parque público habitacional. Aparte de locales comerciales y aparcamientos subterráneos, curioso que esta reurbanización de Teixidores incorpore dos plazas de signo opuesto, una con la desafortunada denominación de dura, destinada a todos los usos y otra más amable de signo verde.