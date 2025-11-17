Servicios municipales
Calvià destaca que amplía los horarios de las oficinas de atención al público "por primera vez en 35 años"
La apertura se adelanta de las 09 de la mañana a las 08.30 horas
El Ayuntamiento de Calvià ha comunicado que desde este lunes 17 de noviembre todas las oficinas municipales de servicio y atención al público adelantan su apertura a las 08.30 horas. Esta decisión supone un adelanto en media hora de la apertura habitual. "Por primera vez en 35 años, el Consistorio de Calvià amplía el horario de servicios para facilitar a los vecinos la realización de sus trámites", destacaron desde la administración mujnicipal. El horario de atención se mantiene hasta las 14 horas.
Esta mejora se aplica a todas las oficinas abiertas a cualquier trámite ciudadano, incluyendo las dependencias principales del Ayuntamiento y organismos esenciales como el IFOC (Instituto de Formación y Ocupación de Calvià); IME (Instituto Municipal de Deportes); OMT (Oficina Municipal de Turismo), y los diferentes trámites administrativos en el Ayuntamiento.
El listado de todos los servicios y dependencias abiertas al público y accesibles mediante cita previa se puede consultar en la web municipal.
