La tradición del aceite y la aceituna triunfan en la Fira de s'Oliva de Caimari

La Fira de s’Olivaha vuelto a convertir a Caimari en el polo de atracción de la Serra de Tramuntana. La 28 edición de esta cita celebrada este fin de semana ha atraído a numerosos visitantes al pueblo que ha contado este año con una feria caracterizada una participación ciudadana excepcional y una afluencia de visitantes que ha superado todas las expectativas.

La Fira de s’Oliva ha vuelto a ser un punto de encuentro entre la tradición y la agricultura local, con el objetivo de poner en valor el patrimonio agrícola y social del municipio. Durante dos días, las calles de Caimari se han llenado de vida con la asistencia de más de 110 expositores que han exhibido una intersante oferta de producto local, artesanía y gastronomía. Las actividades culturales para todos los públicos también han sido un atractivo reclamo.

Entidades, agricultores, artesanos y trabajadores municipales han contribuido al éxito de este fin de semana dedicado a la aceituna y al aceite. La Fira de s'Oliva ha demostrado que es un ejemplo vivo de comunidad, identidad y dinamismo local, y ha situado al pueblo de Caimari a la vanguardia de la producción y elaboración de aceituna.

Con motivo de la celebración de esta fira el alcalde de Selva Joan Rotger, destacó su carácter identitario: “La Fira de s'Oliva de Caimari es mucho más que una muestra agrícola: es un homenaje a nuestra tierra, a las personas que la trabajan y a las tradiciones que nos definen como pueblo. Desde el Ayuntamiento de Selva nos sentimos orgullosos de apoyar una feria que une cultura, gastronomía, patrimonio e identidad. Gracias a todas las personas que la hacen posible año tras año”.

Por su parte la alcaldesa pedánea de Caimari, Ana Maria Rotger, enfatizó la implicación de voluntarios y entidades en el desarrollo de esta feria como una de las claves de su éxito: “Caimari vive la Fira con emoción, con esfuerzo colectivo y con el orgullo de mostrar al mundo el valor de la aceituna y del trabajo campesino. Esta edición vuelve a ser un punto de encuentro para vecinos, visitantes y productores, y una oportunidad para reivindicar nuestro patrimonio agrícola y cultural. Gracias a todos los voluntarios, entidades y personas de Caimari que hacen que la Fira sea un éxito y una fiesta compartida”.