Nuevas fechas y cuotas de pesca de arrastre tradicional en Mallorca

La Dirección General de Pesca ha aprobado la resolución que regula la temporada 2025-2026 de pesca con artes de arrastre tradicionales en aguas de Baleares, una actividad con fuerte arraigo en varios puertos de Mallorca. En total, hay diversas embarcaciones autorizadas que operarán desde puertos como Sóller, Andratx, Pollença, Alcúdia, Palma, Cala Rajada o la Colònia de Sant Jordi, donde también se han habilitado puntos para el desembarco y el pesaje de las capturas.

La normativa establece que la pesca con jonquillera -destinada principalmente al chanquete (Aphia minuta) y al cabotín (Pseudaphya ferreri)- se podrá llevar a cabo del 15 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. En cuanto al arte para el caramel (Spicaria smaris) o gerretera, el periodo se inicia con la publicación de la resolución y finaliza el mismo 30 de abril.

Las cuotas máximas de captura se mantienen similares a las de temporadas anteriores: 30 kilos diarios de chanquete o 50 de cabotín por embarcación, mientras que para el caramel (también conocido como el gerret) el límite es de 800 kilos semanales con una tolerancia del 25%, siempre que no se superen los 3.200 kilos mensuales.

Esta resolución también fija los mínimos mensuales de rendimiento por embarcación, que oscilan entre los 15 y los 23 kilos diarios para el chanquete y entre los 70 y los 95 para el gerret, en función del mes. Las capturas se deberán pesar inmediatamente después del desembarco en los puertos autorizados, una medida que busca reforzar la trazabilidad y el control de la pesca tradicional.

Recursos marinos

Con este plan de gestión, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural quiere preservar los recursos marinos y, a la vez, garantizar la continuidad de la pesca artesanal que se lleva desde distintos puertos pesqueros de la isla.