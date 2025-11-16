Llubí celebra una dulce y exitosa 25 edición de la Fira de la Mel

La feria de Llubí ha demostrado su vitalidad este domingo en su año conmemorativo. Esta edición del 25 aniversario se distinguió especialmente por la ampliación y el incremento del número de puestos y expositores. Apicultores, artesanos y productores de Mallorca exhibieron la diversidad de la miel y sus derivados, ofreciendo un amplio mosaico de sabores y productos elaborados con miel. Al inicio de la feria un breve chubasco hizo que los primeros visitantes tuvieran que buscar refugio en bares y bajo los balcones y toldos. Tras la lluvia, la cita transcurrió con normalidad.

Maria Antònia Crespí

La alcaldesa del municipio, Magdalena Perelló, mostró su plena satisfacción por los logros de esta edición histórica. «Llegar a la cifra de 25 ediciones ya es, por sí mismo, un éxito colectivo que honra la tradición apícola», afirmó la primera edil.

La miel y sus derivados, protagonistas de la Fira de Llubí / Maria Antònia Crespí

La máxima representante municipal hizo hincapié en la importancia del aumento de puestos. Los visitantes degustaron sobrassada con miel o vino con miel. Así las cosas, la Fira de la Mel de Llubí se despide con el balance un año «raro» según la Asociación de Apicultores, que ven como la producción de este año no es tan buena como se esperaba, «por las circunstancias meteorológicas».