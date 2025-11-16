Educación
Celebran el 75 aniversario del instituto de secundaria de Felanitx
B.P
Docentes, autoridades políticas y antiguos alumnos celebraron ayer el 75 aniversario del instituto de educación secundaria de Felanitx. Entre los asistentes, participaron en el acto el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; la alcaldesa de Felantix, Catalina Soler; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; y la actual directora del centro, Maria Barceló.
La celebración del 75 cumpleaños del instituto sirvió para recordar a las distintas generaciones de alumnos, profesores y personal no docente que han pasado por el centro.
El ayuntamiento de Felanitx, a través de las redes sociales, señaló que las paredes de este instituto podrían contar un sinfín de historias, anécdotas, vivencias, risas y buenos momentos y otros no tan buenos.
El emotivo acto contó con la asistencia, además del conseller Vera, la alcaldesa Soler y el presidente del Consell Galmés, de otros concejales del municipio y alcaldes de la comarca. También acudieron antiguos directores del centro educativo de secundaria, docentes y personal no docente.
Tras las intervenciones de las autoridades y máximos responsables, la celebración continuó con una comida de hermandad y una animada fiesta por la tarde.
