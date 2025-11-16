Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

Celebran el 75 aniversario del instituto de secundaria de Felanitx

Una de las intervenciones que tuvo lugar ayer en la fiesta del instituto de Felanitx. | AJUNTAMENT FELANITX

Una de las intervenciones que tuvo lugar ayer en la fiesta del instituto de Felanitx. | AJUNTAMENT FELANITX

B.P

Palma

Docentes, autoridades políticas y antiguos alumnos celebraron ayer el 75 aniversario del instituto de educación secundaria de Felanitx. Entre los asistentes, participaron en el acto el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; la alcaldesa de Felantix, Catalina Soler; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; y la actual directora del centro, Maria Barceló.

Los asistentes a la celebración del 75 aniversario del instituto de Felanitx. | AJUNTAMENT FELANITX

Los asistentes a la celebración del 75 aniversario del instituto de Felanitx. | AJUNTAMENT FELANITX

La celebración del 75 cumpleaños del instituto sirvió para recordar a las distintas generaciones de alumnos, profesores y personal no docente que han pasado por el centro.

El ayuntamiento de Felanitx, a través de las redes sociales, señaló que las paredes de este instituto podrían contar un sinfín de historias, anécdotas, vivencias, risas y buenos momentos y otros no tan buenos.

El emotivo acto contó con la asistencia, además del conseller Vera, la alcaldesa Soler y el presidente del Consell Galmés, de otros concejales del municipio y alcaldes de la comarca. También acudieron antiguos directores del centro educativo de secundaria, docentes y personal no docente.

Tras las intervenciones de las autoridades y máximos responsables, la celebración continuó con una comida de hermandad y una animada fiesta por la tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents