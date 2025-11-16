Alaró se queda 40 horas sin teléfono e internet

40 horas sin teléfono ni internet. Así estuvieron los vecinos de Alaró tras sufrir una interrupción en el servicio que presta Movistar en el municipio. Entre las 17:30 horas del vierne 14 de noviembre y las 9:30 de este domingo 16 de noviembre, Alaró quedó prácticamente incomunicado puesto que solo dos operadoras de baleares con red propia mantuvieron la conexión. Cabe recordar que Movistar presta servicio a numerosos operadores que también se vieron afectadas por esta grave incidencia.

Según denuncia el Ayuntamiento, el municipio sufrió una interrupción total de los servicios de telefonía e internet prestados por Movistar. Durante las 40 horas que duró la incidencia, el Ayuntamiento se puso en contacto en diversas ocasiones con Telefónica, tanto por teléfono como por vía institucional para pedir soluciones sin obtener respuesta.

El Consistorio ha denunciado los hechos formalmente ante la Dirección General de Consumo del Govern y ha solicitado a los vecinos que realicen reclamaciones a nives individual. Desde el Ayuntamiento recuerdan que el Ministerio de Transformación Digital es la autoridad con competencias para sancionar a las operadoras que no cumplan con la Ley 9/2014 que garantizando la continuidad, calidad y seguridad de los servicios de comunicación.

El Ayuntamiento de Alaró espera que "el Minsiterio actúe con rigor e imponga las sanciones que correspondan por este fallo". Asimismo, exige medidas efectivas para que no vuelva a producirse este tipo de incidencias graves.

Desde el Consistorio reiteran "su compromiso con la seguridad y los derechos de los ciudadanos y continuará insistiendo en las reclamaciones a telefónica.