SFM elimina los trayectos rápidos desde Manacor y sa Pobla a partir del lunes

Los nuevos horarios del tren que entrarán en vigor este próximo lunes eliminan los trayectos semidirectos entre Palma, sa Pobla y Manacor, en ambos sentidos, por lo que a partir de ahora todas las frecuencias pararán en todas las estaciones del corredor ferroviario y tardarán más tiempo que en la actualidad en llegar al destino.

Los horarios que están vigentes actualmente y que dejarán de estar operativos este lunes incluyen, en los días laborables, hasta cinco trayectos semidirectos diarios entre Palma y sa Pobla y otros tantos en sentido inverso, así como un único trayecto semidirecto entre Manacor y Palma a primera hora de la mañana. Estos trenes no paran en ninguna de las estaciones ubicadas entre las terminales de Marratxí y la estación intermodal de Palma, por lo que estos viajes son más ágiles porque los convoyes tardan únicamente ocho minutos entre Marratxí y Palma, mientras que si el tren para en las ocho estaciones intermedias tarda catorce minutos.

Esta circunstancia implicará que en los trayectos desde sa Pobla y Manacor hasta Palma que salen a primera hora de la mañana los usuarios lleguen más tarde a la capital, lo que podría alterar su día a día si dependen del tren para llegar a tiempo a sus obligaciones.

Por ejemplo, el único tren semidirecto entre Manacor y Palma sale a las 6,16 horas de la ciudad del Llevant y llega a Palma a las 7,15 horas. A partir del lunes, el convoy saldrá a las 6,18 horas de Manacor y finalizará el trayecto en la capital a las 7,30 horas, un cuarto de hora más tarde que en la actualidad. En el caso de sa Pobla-Palma, el primer tren semidirecto sale ahora a las 7,30 horas y llega a Palma a las 8,19 horas, mientras que los nuevos horarios fijan la salida a las 7,32 y la llegada a las 8,30 horas, once minutos más tarde que en la actualidad.

Cabe destacar que las salidas desde Palma a estas localidades no sufrirán cambios significativos y los trenes llegarán a destino a horas muy similares a las actuales.

En líneas generales, todos los trayectos del tren tardarán más tiempo después de la decisión de la empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) de “ajustar los horarios a las condiciones de servicio actuales” con el objetivo de “mejorar la puntualidad, la fiabilidad y la calidad global” del servicio. Es decir, SFM amplía el tiempo de los trayectos ante la imposibilidad de cumplir los horarios estipulados y de esta forma reduce la posibilidad de que se produzcan retrasos que crispan a los usuarios, que a partir de ahora podrán organizarse en función de estos nuevos horarios.

Con los horarios actuales, el tren tarda aproximadamente 51 minutos entre Palma y sa Pobla, 33 minutos entre Palma e Inca; y 65 minutos entre Palma y Manacor parando en todas las estaciones, aunque este tiempo suele superarse en la práctica. A partir del lunes los trenes tardarán, sobre el papel, 56 minutos entre Palma y sa Pobla; 36 entre Palma e Inca; y 72 minutos entre Palma y Manacor, con ligeras variaciones en los trayectos de vuelta. Por regla general, los fines de semana los trenes también tardarán entre tres y cinco minutos más por trayecto.

Esta variación ha provocado un cierto malestar entre los usuarios que ahora deberán ajustar sus rutinas a los nuevos horarios del tren porque este llegará algo más tarde a su destino.

Desde Més per Mallorca lamentan que SFM haya eliminado los trayectos semidirectos matinales desde sa Pobla y Manacor hasta Palma, ya que la mayoría de usuarios que usan el tren a primera hora de la mañana lo hacen en dirección a la capital. Més critica que no se atienda la “demanda histórica” de los usuarios de la Part Forana para que el tren no pare en las estaciones entre Marratxí y Palma para ganar tiempo. “Si eres de Manacor y quieres llegar a Palma antes de las ocho de la mañana, solo tendrás un servicio (el tren de las 6,18 que llega a las 7,30 horas), que ademas tarda más tiempo y está repleto de viajeros”, denuncia el diputado Ferran Rosa. A su entender, las nuevas frecuencias “no mejorarán el servicio”.

La formación ecosoberanista también echa en falta la habilitación de trenes nocturnos que, más que reforzar determinadas fiestas como el Dijous Bo o Sant Antoni, atiendan las necesidades del día a día de los usuarios durante todo el año. Ferran Rosa cree que sería necesario alargar el servicio hasta la medianoche para dar servicio a la gente que sale tarde del trabajo.

SFM asegura que los nuevos horarios “mejoran el servicio”

Por su parte, la empresa ferroviaria SFM cree que los nuevos horarios “suponen una mejora del servicio” y justifica la eliminación de los trenes semidirectos porque así se “garantiza la puntualidad y la fiabilidad” del servcio. “Se trata de una decisión técnica y lógica, pensada para que el servicio funcione mejor para todos”.

Así, explica que “ningún usuario tendrá que bajar en Marratxí para hacer transbordo” y añade que la medida “beneficia a los usuarios de todas las paradas ubicadas entre la estación intermodal y Marratxí”, además de “ganar fiabilidad y evitar tener trenes parados solo para recoger viajeros de semidirectos”.