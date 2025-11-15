Del desencuentro a la foto de unidad: PP y Vox escenifican su acercamiento en Calvià con los presupuestos de 2026

Un año después de que PP y Vox viviesen sus peores momentos como socios de gobierno en Calvià, los dos partidos escenificaron este viernes, al menos de cara al exterior, su unión en los días previos a la votación plenaria más importante del año, la de los presupuestos municipales para 2026. En una comparecencia conjunta, exhibieron sintonía y buenas palabras, gestos que contrastan con la crisis interna de finales de 2024, que acabó con el relevo de la entonces número uno de Vox, Esperanza Catalá, primera teniente de alcalde, por Manuel Mas, actual portavoz de la formación ultraconservadora.

Aquella crisis se produjo en un contexto de diferencias por el proyecto de centro de menores migrantes en Calvià vila y por la negociación presupuestaria. Una vez que el proyecto de centro quedó descartado, los presupuestos no han sido este año un motivo de fricción, como lo evidenciaron ayer el alcalde Juan Antonio Amengual (PP) y Mas, quienes, en rueda de prensa, informaron del acuerdo para aprobar las cuentas municipales de 2026, que ascenderán a 121,6 millones de euros. Esa hoja de ruta económica se tendrá que aprobar en una sesión plenaria extraordinaria.

De momento, sólo han trascendido algunos datos generales de ese proyecto presupuestario, del que se desconocen las partidas concretas. El alcalde Amengual aseguró que su gobierno profundiza en una “línea económica continuista”, para “mejorar los servicios y atender las necesidades de los diferentes núcleos de población”. “Todo ello con la voluntad de seguir transformando el municipio para recuperar el liderazgo perdido”, aseveró.

Necesidad de "estabilidad"

En un tono cordial, alejado del de las peliagudas negociaciones del año pasado que parecía que iban a romper el pacto conservador en Calvià, Mas habló de que estos presupuestos, de los que se dieron a conocer algunos detalles más o menos ya explicados durante los últimos meses, reflejan la necesidad que tiene Calvià de “estabilidad y coordinación”. El teniente de alcalde, ya consagrado como hombre fuerte de Vox en el municipio, resaltó que las cuentas “ponen en el centro la gestión, que es lo quiere la ciudadanía”. En un guiño a sus socios populares, Mas agradeció que, durante la negociación presupuestaria, se hayan encontrado “puntos de encuentro”.

Uno de los datos en que incidió ayer el gobierno de PP y Vox fue que estos presupuestos aseguran una inversión de 43 millones de euros en infraestructuras a lo largo de la legislatura, cifra que engloba las cantidades aportadas también por otras administraciones. Una cifra que ya había anunciado la semana pasada el alcalde en un acto público. En ese concepto se incluirían proyectos como la segunda fase de la reforma del paseo marítimo Gabriel Escarrer (Magaluf), la reforma de la avenida Jaume I de Santa Ponça y del Bulevar de Peguera, la modernización de las casas de la Finca Pública de Galatzó y la adecuación de Torrenova.

El Ayuntamiento destacó también los casi seis millones de euros que recoge el convenio suscrito con la conselleria de Educación y Universidades, para realizar mejoras en 11 centros públicos de Infantil y Primaria del municipio. Además, el Consistorio ha llegado a un acuerdo con el Ibsalut para la construcción de dos nuevas unidades básicas de salud en Son Ferrer y Peguera y el cambio de ubicación de la de es Capdellà, con una inversión total aproximada de seis millones de euros, según datos municipales.