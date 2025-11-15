Deià impulsa la rehabilitación del casal de Can Vallès para recuperar un espacio emblemático

El Ayuntamiento de Deià ha puesto en marcha la rehabilitación del casal de Can Vallès, uno de los inmuebles más emblemáticos del casco antiguo y de titularidad municipal. El proyecto, que prevé la reforma de 322,19 metros cuadrados de cubiertas, tiene como objetivo recuperar este edificio histórico y adaptarlo a nuevos usos sociales, culturales o administrativos, sin alterar su valor patrimonial.

La inversión que llevará a cabo el municipio asciende a 291.000 euros, y el plazo de ejecución previsto es de diez meses. Actualmente, las obras se encuentran en fase de licitación pública.

Can Vallès está formado por tres cuerpos diferenciados: la zona noble, la torre y las dependencias anexas. Todas las partes cuentan con planta baja, primer piso y porche (segundo piso), excepto la torre, que dispone de un nivel superior adicional y se eleva hasta un espacio abierto con vistas privilegiadas. El acceso principal se realiza desde el jardín, situado al nivel de la planta baja, mientras que la calle del Porxo permite entrar directamente a la primera planta. La zona noble destaca por tener techos más altos, equivalentes a la altura conjunta de la primera planta y el porche del resto del edificio.

Al tratarse de un edificio catalogado, el proyecto no modificará ni el volumen ni la altura original, y empleará materiales tradicionales o equivalentes. Las cubiertas se mantendrán a cuatro aguas y se reconstruirán con vigas de madera existentes (previamente revisadas), bóvedas cerámicas, aislamiento térmico e impermeabilización. El acabado exterior será con teja árabe reutilizada o similar envejecida, respetando la estética tradicional del municipio.

La rehabilitación también incluye la instalación de un nuevo sistema de cubierta en el tramo de la torre, con entarimado de madera como base, así como la consolidación de los muros de carga de piedra que conforman la estructura principal.

Antes de iniciar las obras se establecerán protecciones perimetrales y sistemas de seguridad, especialmente en las zonas que se demolerán parcialmente. Los trabajos de desmontaje de cubiertas y forjados se realizarán de forma manual y secuencial, de arriba abajo, para evitar desprendimientos y garantizar la estabilidad del edificio.

Un proyecto para revitalizar el centro histórico de Deià

El Ayuntamiento de Deià considera que esta actuación es clave para preservar el patrimonio arquitectónico del pueblo, al mismo tiempo que permitirá dotar al municipio de un espacio público polivalente. Una vez rehabilitado, Can Vallès podría acoger actividades culturales, exposiciones, oficinas municipales u otros usos comunitarios.

El palacete de Can Vallès fue adquirido por el Ayuntamiento de Deià en 2021 por algo más de tres millones de euros. El inmueble fue construido por Antoni Vives, que fue secretario del Archiduque Luis Salvador de Austria. La propiedad incluye unos 900 metros cuadrados de casal, 1.700 metros de jardines y 550 metros cuadrados de aparcamiento. También cuenta con el aprovechamiento de cuatro horas de agua de la fuente des Racó, que se destina a la red pública.