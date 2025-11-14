Reformas
La primera línea del Port d'Andratx, objeto de unas obras de mejora del saneamiento para eliminar los vertidos
El Ayuntamiento de Andratx ha celebrado esta semana un encuentro informativo con vecinos y comerciantes en el Casal de Ses Bassetes para detallar el alcance de las obras de mejora del sistema de saneamiento que se ejecutarán en primera línea del Port d’Andratx y en otras calles de la localidad.
Con la actuación, según explicó el Consistorio, se pretenden erradicar los repetidos vertidos que sufre la localidad debido al mal estado de los actuales conductos. Aun así, no será una realidad hasta temporada 2027, porque hasta que no esté la obra terminada al completo, no entrará en funcionamiento, agregaron desde el Castell de Son Mas.
La alcaldesa Estefanía Gonzalvo (PP), junto con varios regidores del equipo de gobierno, presentó el proyecto impulsado por la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA), que cuenta con un presupuesto superior a los 4,1 millones de euros y forma parte de la segunda fase de ampliación y mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Andratx.
Gonzalvo aseguró que “estas obras son imprescindibles para modernizar una infraestructura básica que, en algunos puntos, ya ha superado su vida útil". "Con esta actuación mejoraremos la eficiencia del saneamiento y reduciremos las incidencias que en los últimos años se han producido en la red”, subrayó.
Calles donde se harán las obras
Las actuaciones afectarán principalmente a la Avinguda Gabriel Roca i Garcias, el Carrer des Saluet, el Moll Vell, el Camí Vell de Cala Llamp, el Carrer Almirall Riera Alemany y otras vías próximas al litoral del Port d’Andratx. Las obras consistirán en la renovación de los colectores principales, la instalación de una nueva estación de impulsión y la mejora de las conducciones que conectan con la EDAR.
El Consistorio informó de que los trabajos iniciales de topografía ya han comenzado, mientras que el inicio del grueso de la obra está previsto para enero de 2026, con una duración estimada de catorce meses.
La intervención en la zona de primera línea está prevista que concluya antes de Semana Santa, de modo que las fases posteriores se desarrollarán en otras áreas del municipio que no afectarán directamente al vecindario ni a la actividad comercial.
Desde el Ayuntamiento se ha precisado que la intervención se llevará a cabo exclusivamente sobre la calzada, sin afectar a las aceras ni a los accesos a viviendas o establecimientos.
